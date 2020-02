Flere penge til børnene - private institutioner blev forbigået

Regeringen afsatte forleden 500 millioner kroner til bedre normeringer i landets daginstitutioner i 2020. Men det er ikke alle, der får glæde af dem.

Pengene, hvoraf knap 40 millioner kroner bliver fordelt på fynske kommuner, må nemlig ikke bruges til private vuggestuer og børnehaver, og dem er der 71 af på Fyn.

Flere af dem ligger i Faaborg-Midtfyn Kommune, hvor næsten halvdelen af kommunens børn bliver passet privat. Og det undrer børnehavelederen i Sdr. Nærå Friskole, Majbrit Hindsgavl, at der ikke er noget til dem.

- De har forældre, der arbejder og betaler skat, men det er tilsyneladende ikke dem, der skal have glæde af pengene, siger hun.

Store konsekvenser

Hidtil er der ikke blevet gjort økonomisk forskel på de forskellige pasningstibud, men det ændrer sig altså efter aftalen blev indgået mellem regeringen og støttepartierne.

Og det kan få store konsekvenser for de private institutioner, at de kommunale får penge til at ansætte flere pædagoger til børnene, mens de selv bliver forbigået, mener børnehavelederen.

- Vi er nødt til at følge med for ikke at skabe et A og et B-hold af institutioner. Vi må ikke levere noget, der er ringere end de kommunale, og det har vi heller ingen lyst til eller intentioner om, siger Majbrit Hindsgavl.

- Hvis vi skal bruge flere penge på personale, er der noget, vi bliver nødt til at skære fra.

Det kan gå ud over ture ud af huset eller materialer, mener hun - alt sammen noget, der er med til at skabe en varieret og pædagogisk god hverdag for børnene.

Penge til private ville kræve ny lovgivning

Ifølge folketingsmedlem Bjørn Brandenborg (S) handler fordelingen om, hvordan pengene kunne komme hurtigst muligt ud og gøre gavn i kommunerne.

- Det er gennem de offentlige institutioner, og derfor har vi valgt at prioritere dem denne her gang, siger han.

Skulle de private også have del i kagen, havde det krævet ny lovgivning, fortæller politikeren. Det er formanden for Friskoleforeningen Peter Bendix dog ikke enig i.

Han mener derimod sagtens, at de private institutioner, som loven er nu, ville kunne fremlægge dokumentation for, at pengene også er gået til flere hænder, som de kommunale skal.

- Det er vigtigt at aflive myten om, at man tjener penge på private institutioner. Det er ikke tilfældet med børnehaverne, der i praksis er selvejende, og derfor bliver pengene inde i systemet, siger han.

En besked til statsministeren

Tilbage i børnehaven i Faaborg-Midtfyn Kommune har lederen en besked til statsministeren Mette Frederiksen (S), der gik til valg med løftet om at være børnenes statsminister.

- Jeg synes, det er ærgerligt. Jeg synes, I skal kigge på det igen, for jeg kan slet ikke forestille mig, at det har været med vilje, at så stor en gruppe af danske børn ikke skal have glæde af de her penge, siger Majbrit Hindsgavl.

Bjørn Brandenborg (S) vil ikke afvise, at der vil blive kigget på aftalen "på et andet tidspunkt".

Det har ikke været muligt at få en kommentar fra børne- og undervisningsministeren, Pernille Rosenkrantz-Theil (S), samt støttepartierne SF, Alternativet og Enhedslisten, der også er en del af aftalen.