Fornem pris: Fynsk købmand anerkendes med andenplads

Ifølge den tidligere medarbejder Karen Helene Skotte, giver de noget særligt til byen, der også var medvirkende til, at hun flyttede tilbage fra København.

- Anne og Kent er ikke bare købmænd. De er en del af fælleskabet. De gør ting som normale købmænd ikke gør, siger hun.

Vil inspirere andre

Det var boligminister Kaare Dybvad (S), der personligt stod for at overrække prisen til de to fynboer.

- Det betyder utroligt meget, for det er jo et monument over alle de fantastiske stærke kræfter, der er rundt omkring i vores lokalsamfund. Jeg havde jo æren af at give andenpladsen til købmandsparret i Haastrup, siger han.

- Det er et område, jeg selv kender og er kommet i tidligere, og jeg ved jo også, hvor meget det betyder for sådan et lokalmiljø, at man har en købmand, der er aktiv, som er en del af lokalsamfundet og med til at holde det i gang.