Campisterne bliver væk fra de fynske campingpladser

De fynske campingpladser er hårdt ramt af den rekordvåde juli måned.

Det viser en rundringning, TV 2 Fyn har lavet til 20 campingpladser på Fyn.

Ud af dem melder 13 pladser om en generel nedgang i antallet af gæster.

Alle peger på, at det især er det danske sommervejr, der har været med til at holde de danske campister væk.

Juli måned har været den mest regnfulde, siden man begyndte at måle.

- Vi har godt kunne mærke, at vi har haft noget færre gæster, end vi plejer at have i juli måned, siger Morten Møller, der er ejer af Fynshoved Camping.

- Folk skulle gerne sidde ude foran sin campingvogn og spille nogle spil, men det gør de jo ikke, når der måske kommer en byge lige om lidt, tilføjer medejer Marie Dyrbjerg Okholm Møller, da hun viser rundt på pladsen.

Ikke en katastrofe

Det dårlige vejr påvirker dog ikke antallet af udenlandske turister. Det er udelukkende de danske campister, der bliver væk, lyder det.

- Tyskerne og hollænderne kommer. De har jo bestilt deres ferie, ligesom hvis vi kører sydpå, men danskerne kan lettere sige: "Nu gider vi ikke køre med den campingvogn i weekenden, for de lover alligevel dårligt vejr."

- Det er slet ikke en katastrofe, men vi kan da godt mærke, at det er gået lidt ned, understeger Marie Dyrbjerg Okholm Møller.

Campingparret peger på, at foråret til gengæld tilsmilede dem med godt vejr og flere gæster end normalt, inden regnvåde juli ramte Danmark.

Middelfart er den kommune, der har været hårdest ramt af regnvejret med 145 millimeter. Se, hvor meget din kommune har fået her.