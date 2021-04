Fejde mellem skoler: Undervisningstilbud møder modstand

Lokalt erhvervsliv skal inspirere

Allan Kruse anerkender, at der er brug for at have særlig opmærksomhed på det faglige miljø, når man laver et tiltag som det planlagte grundforløb i Faaborg. Han er dog ikke enig i, at det vil risikere at koste på elevernes motivation.

- Selvfølgelig er det vigtigt, at der er muligheder for at se rollemodeller. Det skal vi være opmærksomme på i et mindre udbud på Campus Faaborg. Derfor er det også tænkt ind at komme på besøg på skolen i Svendborg og besøge lokale virksomheder for at kunne spejle sig i nogle, som er længere i forløbet. Det har vi også opbakning til fra det lokale erhvervsliv, siger han.

- Vi laver ikke et grundforløb for at gøre livet surt for vores søsterskoler. Derfor er det også godt, at der er nogen instanser over os, som skal tage stilling til det. Vi gør det her for elevernes skyld, og så håber vi, at der kommer god skole ud af det, siger Allan Kruse.

Hvis Syddansk Erhvervsskole havde stillet sig positivt over for forslaget, ville regionsrådet kunne godkende planerne, men på grund af modstanden ender sagen sandsynligvis hos Børne- og Ungeministeriet.