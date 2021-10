Fiskeriforening forventer konkurser efter EU-aftale om kvoter

EU-landenes aftale om fiskekvoter i Østersøen næste år vil få store konsekvenser for dansk fiskeri.

Sådan lyder meldingen fra Svend-Erik Andersen, formand for Danmarks Fiskeriforening.

- Det er et slag i ansigtet for alle de medlemmer, som har hjemme i Østersøen. Det her trækker tæppet totalt væk under fiskeri i området.

- Det betyder, at der vil være fiskere, der går konkurs. Der vil være havne, der lukker, siger han.

På Fyn får aftalen også store konsekvenser, vurderer formand for Bælternes Fiskeriforhandlinger Allan Buch.

- Vi har nogle fiskerihavne, som vi virkelig har prøvet at holde gang i, og de bliver hårdt ramt at det her. Det er en alvorlig situation, fordi vi i forvejen er pressede og kvoterne allerede er langt nede, lyder det fra Allan Buch.



EU's medlemslande har tirsdag indgået en aftale, der indebærer, at der må fanges markant færre fisk i Østersøen næste år. Det skyldes, at flere bestande er alvorligt pressede.