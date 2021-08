Fynboer plaget af fartsyndere: Højere fartbøder på vej

Fortsætter de mange bestillinger, bliver 2021 et rekordår.



- Umiddelbart fornuftigt nok

Det nye forslag fra regeringen skal ses i sammenhæng med en større indsats over for personer, der kører hasarderet i trafikken.

Hos FDM, der er bilejernes organisation, mener chefkonsulent Dennis Lange, at det isoleret set giver mening at hæve bødetaksten.

- Umiddelbart er det på sin vis fornuftigt nok at hæve bødetaksterne, så de så at sige følger med tiden.

- Det skal gerne være sådan, at der er en præventiv effekt i det beløb, man skal betale for at bryde loven, siger Dennis Lange, som dog lufter en bekymring.

Øget indtægt til politiet

FDM er bange for, at fokus med de større bøder nærmere er at finansiere politiaftalen snarere end at sørge for bedre trafiksikkerhed.

- Vi kan måske godt være lidt bekymrede for, hvordan man vælger at italesætte det.

- Forstået på den måde, at det måske bærer en lille smule præg af, at det handler om at finde finansiering til en politiaftale, mere end det nødvendigvis handler om trafiksikkerhed, siger Dennis Lange.