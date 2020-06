Fynboers spørgsmål: Her finder du svar

Må Ida se sin svenske kæreste? Kan en gammel vaccine forebygge covid-19?

Det er et par af de spørgsmål, som fynboer stillede TV 2/Fyn i en tid, hvor coronapandemien stjal opmærksomheden i medierne og ved middagsbordet.

Svar fra 16/6:

Hanne Funch Jensen, Ejby:

- Vi er en stor gruppe danske førtidspensionister, der bliver straffet grundet den gensidige forsørgerpligt, hvor vi nu igen kommer til at tilbagebetale noget af vores pension, fordi vores ægtefælle får en større indkomst med udbetalingen af de tre ugers feriepenge? Det undre mig, at man som førtidspensionist altid kommer til at tilbagebetale, hvis partneren tjener ekstra, grundet en forældet lov fra 1926. Hvorfor bliver den ikke fjernet for os, som den er blevet for kontanthjælpsmodtagere?

Danskere får nu mulighed for at få udbetalt deres indefrosne feriepenge. Det besluttede regeringen mandag med en såkaldt sommerpakke.

Førtidspensionister som Hanne Funch Jensen skal dog ikke frygte at få modregnet sin førtidspension, hvis ægtefællen får udbetalt de tre ugers feriepenge. Der er nemlig taget højde for folk på overførselsindkomst, og de bliver ikke modregnet som normalt. Det fremgår på side fem i den nye aftale: Udbetalingen af feriemidlerne vil ikke blive modregnet i indkomstoverførsler mv. Dermed bliver folk på for eksempel kontanthjælp, efterløn eller folkepension heller ikke modregnet i deres ydelser, hvis de har udsigt til at få feriepenge udbetalt.

Det gælder også den gensidige forsørgerpligt, uddyber Bjørn Brandenborg (S), der sidder i Beskæftigelsesudvalget i Folketinget:

- Ud over feriepengene er det også besluttet at give 1000 kroner til alle på overførselsindkomster. De penge bliver heller ikke modregnet.

Maria Borring Jakobsen, journalist

