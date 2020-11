Fynsk Trump-støtte efter nederlag: - Han har det med at blive lidt pigesur

"Lige hvad USA trænger til" var, hvad Torkil Poulsen, der er direktør i DanTracker, kaldte Donald Trump, da han i 2016 blev valgt som landets 45. præsident.

Og opbakningen til præsidenten blev ikke mindre i løbet af de seneste fire år. Kort før amerikanernes valg 3. november, sagde Torkil Poulsen til TV 2 Fyn, at han følte sig sikker på en Trump-sejr.

Sent lørdag eftermiddag dansk tid stod det dog klart, at Demokraternes kandidat Joe Biden ville vinde i delstaten Pennsylvania og dermed sikre sig nok af de såkaldte valgmænd til at sikre sig fire år i det hvide hus.

- Cirka 145 millioner amerikanere har stemt om Donald Trump. Enten har de stemt for eller imod, og der har de fleste stemt for, at han skulle ud af kontoret derovre, og det kommer han så nu, siger Torkil Poulsen.

Tror ikke på Trump-påstand om valgsvindel

Uden beviser har Donald Trump, hans sønner Eric og Donald Jr og hans advokat Rudy Guiliani de seneste dage påstået, at der er foregået valgsvindel i flere af de vigtige svingstater, ligesom man har forsøgt sig med søgsmål i flere af staterne - dog uden held indtil videre.

Påstanden om valgsvindel køber Torkil Poulsen ikke.

- Det har jo været kendetegnene for hele hans periode, at han bliver lidt pigesur. Det er der ingen grund til. Nu har demokratiet talt, og mon ikke, at når han har været på golfweekend nu her, så kommer han tilbage og erkender nederlaget, siger han.

Donald Trump var ude at spille golf i staten Virginia, da CNN breakede nyheden om, at Joe Biden kommer til at blive USA's nye præsident. Også søndag bruger han dagen på golfbanen.

Forventer ikke store ændringer

Selvom det ikke blev Torkil Poulsens foretrukne kandidat, der løb med sejren, så forudser han ikke, at der kommer til at ske de helt store forandringer lige forløbigt.

- Som jeg ser kabalen derovre, så bliver meget af hans politik ført videre, fordi de (Republikanerne red.) stadig flertallet i senatet. Det betyder jo, at de ting Biden havde lovet med 15 dollar-mindsteløn og så videre ikke kan gennemføres, siger han.

Valgsystemet i USA I USA udpeges præsidenten af et såkaldt valgmandsystem. Der er i alt 538 valgmænd fordelt på landets 50 stater. Staterne har et forskelligt antal valgmænd fordelt efter indbyggertal - i den mest folkerige stat, Californien, er der for eksempel 55 valgmænd på spil, mens der i den noget mindre nabostat Nevada er 6 valgmænd. Den kandidat, der får flest stemmer i en stat, bliver tildelt alle statens valgmænd, og når en kandidat sikrer sig 270 valgmænd eller mere, sikrer de sig samtidig sejren. I mange stater er det givet på forhånd, om de går til Republikanerne eller Demokraterne. De stater, der kan gå begge veje, kaldes svingstater, og det er ofte i dem, valget bliver afgjort. Se mere

En eventuel mindsteløn på 15 dollar, tror han, vil koste arbejdspladser hos små virksomheder i USA. For Torkil Poulsens egen virksomhed, DanTracker, regner direktøren ikke med, at en udskiftning i Det Hvide Hus kommer til at betyde det store.

- Vi vil fortsat have den høje samhandel med USA, som vi har haft under Trump. Han har jo gjort, at samhandlen med USA er steget, siger han.

Den endelige sammensætning af senatet er endnu ikke afgjort, men Republikanerne ser lige nu ud til at kunne holde fast i et snævert flertal. Meget af den lovgivning, en præsident indfører, skal godkendes i både repræsentanternes hus og senatet.

Demokraterne har flertallet i repræsentanternes hus, men hvis Republikanerne holder fast i kontrollen af senatet vil de altså kunne blokere præsidentens lovforslag.