Hjælp til corona-fyrede: Flere fynske banker klar med håndsrækning til privatkunder

De fynske virksomheders økonomiske trængsler som følge af coronavirus kommer til at betyde massive fyringsrunder.

Op imod 75.000 medarbejdere på det danske arbejdsmarked kan miste deres job som følge af corona-krisen. Sådan lød beregningen tirsdag fra Dansk Industri.

Jeg tror, at den her krise kommer til at sprede sig som ringe i vandet. Ivan Sløk, direktør, Totalbanken.

Derfor står flere fynske banker nu klar med henstand og fordelagtige lån til privatekunder, som er ramt økonomisk af coronavirus.

Nordfyns Bank har lanceret muligheden for at optage, hvad banken på sin hjemmeside selv kalder hurtig/smidig kredit eller lån svarende til tre måneders løn.

- Det er et forsøg fra vores side på at sige til vores kunder: "Ro på, I skal nok klare den. Vi kan sikre jeres nettoløn de næste tre måneder, I skal bare sige til," lyder det fra direktør i Nordfyns Bank, Holger Bruun.

Og Holger Bruun tror, efterspørgslen bliver stor.

- Behovet for hjælp til privatkunderne bliver langt større, end vi overhovedet har regnet med indtil nu. Regeringen arbejder jo ned igennem rækkerne med deres hjælpepakker. Men de når ikke helt ned. Vores tilbud når helt ned til studerende, som har mistet indtægt, fordi de har mistet deres job på caféen, tankstationen eller restauranten, siger direktør i Nordfyns Bank, Holger Bruun.

Bankerne har jo de senere år haft problemer med store indlånsoverskud. Er det her ikke bare en lækker mulighed for at få lånt nogle penge ud?

- Det er klart, at det her er en gylden mulighed for os for at låne nogle penge ud, men det bliver jo kun en god forretning, hvis vi får pengene igen, og der alt andet end lige en større risiko forbundet med de her lån. Desuden vil jeg sige, at det er vores forpligtelse som banker at hjælpe vores kunder, hvis de er pressede på likviditeten. Det er jo det, vi lever af, også selvom vi risikerer at nogle penge på det, siger Holger Bruun.

Vil sprede sig om ringe i vandet

I Middelfart Sparekasse er de endnu ikke klar med konkrete tilbud til økonomisk trængte privatkunder.

- Vores første fokus har været erhvervskunderne, hvor vi indtil nu har set det største behov. Men i takt med at vi også ser et behov hos privatkunderne, kommer vi også til at udarbejde noget til dem. Indtil da skal vores privatkunder gøre som de plejer og tage fat i vores rådgivere, hvis de er i problemer, siger Martin Baltser, direktør Middelfart Sparekasse.

I Totaltalbanken går de til gengæld ud med mulighed for henstand på eksisterende lån. Det oplyser direktør Ivan Sløk.

- Vi sidder lige nu og arbejder på at tilbyde vores privatkunder ydelseshenstand på deres lån i banken op til en periode på seks måneder. Det kommer ud til kunderne i starten af næste uge, siger Ivan Sløk.

Ligesom sin kollega i Nordfyns Bank tror Ivan Sløk, at behovet bliver stort.

- Jeg tror, at den her krise kommer til at sprede sig som ringe i vandet, siger Ivan Sløk.

Holger Bruun, direktør i Nordfyns Bank, beroliger: Vi kan sikre jeres løn i tre måneder.

Realkreditinstitutter: Fortvivl ikke

Fynske Bank har også lanceret særlige hjælpepakker til corona-ramte privatkunder.

Banken skriver på sin hjemmeside:

- Hos Fynske Bank er vi tæt på vores kunder, og de kan naturligvis regne med os, også i denne helt ekstraordinære situation. Konkret betyder det, at vi øger muligheden for midlertidige overtræk og forhøjelse af kreditter.

Samtidig har privatkunder mulighed for henstand med betaling af ydelser på lån.

Landets realkreditinstitutter er kommet frem til samme resultat som de fynske banker.

Ifølge mediet Finans.dk rækker flere hånden ud med løfter om lydhørhed og mulighed for henstand og afdragsfrihed.

- Vi kan for eksempel hjælpe ved at tildele ekstra afdragsfrihed eller ved at udskyde betalingen på lånet. Vi tager udgangspunkt i den enkelte kunde, og prøver i fællesskab at finde en rigtige løsning,siger boligøkonom i Nordea Kredit, Lise Nytoft Bergmann, onsdag til Finans.dk.

Realkreditinstitutternes muligheder for fleksibilitet er imidlertid mindre end bankernes. Så konkrete pakker eller løfter er der altså ikke tale om.

Landets største realkreditinstitut Totalkredit skriver følgende meddelelse på sin hjemmeside:

- Fortvivl ikke. Det er vores forventning, at langt de fleste kunder kan hjælpes igennem den situation, vi står i. Det bedste råd, vi kan give dig, er at tage fat i dit pengeinstitut så tidligt som muligt.

