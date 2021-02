Ingen kontrol og trusler i indbakken: Malous identitet blev stjålet på Facebook

Den 25. januar om aftenen ringer Malous bror hende op.

"Hvorfor har du skrevet, at du er flyttet til Naksov på Facebook", spørger han gennem røret med en undren i stemmen.

Malou er ikke flyttet til Nakskov, og hun kan pludselig heller ikke få adgang til sin profil på Facebook. Det er heller ikke hende, der er begyndt at lægge salgsannoncer i Facebook Marketplace med iPhones og Playstations.

Læs også Isabella fik en ny lever: - Spørgsmålet var, hvad der ville slå mig ihjel først

Hun er blevet hacket.

Trusler og vrede beskeder

Malou ringer panikslagen til Fyns Politi, da hun ikke kan få adgang til sin konto på Facebook, uanset hvad hun prøver. Men polititet siger bare, at det kan ikke gøre noget. Det eneste, der farer gennem hovedet på hende er: Hvad er det, den her person vil?

Dét får hun svar på, da hun dagen efter opretter en ny facebookprofil.

Ligger mit CPR-nummer nu derude alle mulige steder? Malou, 25 år, Odense

- Så får jeg de første beskeder ind, hvor der er nogen, der skriver til mig, at de er vrede og er blevet snydt af mig, fortæller Malou om alle dem, der ikke har fået de varer, som de tror, hun sælger, og har betalt for.

Følelsen af angst og panik strømmer gennem Malou, der synes, at det er meget ubehageligt at miste kontrollen og få sit navn misbrugt.

Oplevelsen er Malou ikke ene om. Siden 2009 har udviklingen i anallet af ofre for misbrug af identitetsoplysninger på nettet steget drastisk.

Ingen hjælp fra Facebook

De efterfølgende to uger ruller beskeder og opkald ind fra folk, der er blevet snydt af den person, der udgiver sig for at være Malou, mens andre vil advare hende om misbruget af kontoen. Nogle af beskerne er af truende karakter, hvor der bliver skrevet, at de kender hendes adresse og vil møde op hos hende for at "hente, hvad der er deres".

Chokeret melder Malou det til Fyns Politi den 26. januar, der guider hende gennem en anmeldelse online.

Sideløbende med de mange beskeder, fosøger hun at stoppe identitetstyveriet på Facebook ved at anmelde profilen og få sit netværk til at gøre det samme.

Læs også Skal mit hjerte med i jorden? Tre ud af fire unge fynboer er i tvivl om organdonation

- Men jeg kan slet ikke få kontakt til Facebook. Jeg kan ikke gøre andet end at udfylde nogle formularer, og det kan ikke lade sig gøre at skrive noget til en person, siger Malou.

Hun forsøger med Facebook Recovery at få kontrollen tilbage, ved at udvalgte venner og familiemedlemmer får en kode, hun skal verificere sin identitet med for at få kontoen tilbage. Intet virker.

Bemærk er i kontakt med Facebook, der ikke vil stille op til interview. I et skriftligt svar skriver de følgende:

Skriftligt svar fra Facebook Uden nærmere indsigt har vi ikke mulighed for at kommentere på den konkrete sag. Svarene nedenfor går derfor mere generelt på den overordnede problemstilling. Vi forstår godt, at det både er en ubehagelig og frustrerende oplevelse at ens konto bliver kompromitteret, og derfor tilbyder vi også vores brugere en række forskellige sikkerhedsværktøjer, så de kan sikre, at deres konto er bedst muligt beskyttet, fx ved at gøre brug af totrinsgodkendelse, ligesom man i vores hjælpecenter kan finde svar på langt de fleste spørgsmål. Som platform for tre milliarder mennesker er det ikke realistisk at have en helpdesk, som folk kan ringe til. Det kan simpelthen ikke lade sig gøre i praksis. Men vi lytter til kritikken og til oplevelsen af ikke at få hjælp. Og det er klart, at hvis der er tale om et systematisk problem, så er det selvfølgelig noget, vi skal kigge nærmere på. Vi har over de seneste år investeret massivt i både at udvide vores teams og i at udvikle noget af den mest avancerede kunstige intelligens, så vi kan blive bedre og hurtigere til at finde og fjerne forbudt indhold, inden vores brugere behøver at anmelde det til os. Der er på mange områder sket store fremskridt med teknologgien, som gør det muligt for os proaktivt at opdage langt størstedelen af det indhold, vi fjerner, men dermed ikke sagt, at teknologien er perfekt. Jeg ved i øvrigt ikke, om du kender til Facebooks Community Standards Enforcement Report, men kort sagt så offentliggør Facebook hvert kvartal hvor meget indhold, de fjerner på Facebook og Instagram inden for en række områder og ved hjælp af teknologi.

Nem kriminalitet

Den type kriminalitet, som Malou har været udsat for, ser man i stigende grad. Det fortæller Anette Høyrup, der chefjurist ved Forbrugerrådet Tænk med fagområde i blandt andet IT-sikkerhed og persondatabeskyttelse.

Det bedste er at lave et godt kodeord og udskifte det ofte, selvom det er så dejligt let at bruge det samme Anette Høyrup, chefjurist, Forbrugerrådet Tænk

- Vi ser en tendens til, at kriminaliteten har flyttet sig fra gaden til internettet, så man er mere udsat på nettet i dag, hvis man ikke er forsigtig. For der, hvor der er mulighed for at tjene penge, opstår kriminalitet, understreger hun.

Hun forklarer desuden, at jo flere oplysninger, man har om et andet mennesker, des større er muligheden for at lave kriminalitet i den anden persons navn. Og i og med vi sælger i stor stil på nettet, er det nemt at udgive sig for at være en anden person med falske varer til salg.

Læs også Følte sig alene i foråret: Men denne gang flyttede Cecilie og Christina sammen på værelset

Derfor kommer hun med en række råd, der kan gøre sikkerheden på nettet større.

- Det bedste er at lave et godt kodeord og udskifte det ofte, selvom det er så dejligt let at bruge det samme. Det er derfor en god idé at lave totrinsverifikation, hvor man modtager en sms, før man kan logge på, forklarer hun.

Går usikkert rundt

I dag er Malous gamle facebookprofil spærret, men den usikre følelse af at miste kontrollen sidder dybt i hende.

Gode råd til internetsikkrhed Slå totrinsverifikation til, så man modtager en sms, før man kan logge på en given side eller profil

Log ud, når du er færdig med at bruge et medie eller en platform

Lad være med at have det samme kodeord på tværs af platforme

Lav mere komplekse kodeord, der gør det sværere for svindlere og deres maskiner at gætte koden

Derudover kan man downloade appen "Mit digitale selvforsvar", der er en gratis app, som hjælper dig med at være sikker online og holder dig opdateret på digitale trusler. Se mere

I de to uger, hvor profilen var i hackerens hænder, var der adgang til alle Malous beskeder og private ting, heriblandt et billede af hendes pas. Billedet var en samtale mellem hende og kæresten i forbindelse med en ferie. Billedet er sendt videre til adskillige købere som "bevis" på identiteten.

- Ligger mit CPR-nummer nu derude alle mulige steder, spørger Malou, der i bagklogskabens lys erkender, at der slet ikke burde ligge et billede af passet i Messenger, men frygter hvor mange der har adgang til personnummeret. Så meget, at hun overvejer muligheden for at få et nyt.

Læs også Corona har givet os nye interesser: Nicklas byttede fester og fodbold ud med pensler og papir

Den dårlige kommunikation med Facebook gør, at en underliggende frygt for, at den pludselig kan bliver aktiv igen, rumsterer i hovedet.

Selv har hun nu taget sine forholdsregler og er ikke automatisk logget ind nogen steder eller har kort og andre oplysninger registreret. Selvom det er besværligt, sidder Malou tilbage med håbet om, at andre kan lære af sin historie.

- Det er vigtigt at gøre opmærksom på, at man skal være sikker på de sociale medier, nikker hun.

Sagen er nu overgået til Nordjyllands Politi.

Grundet truslerne, har Malou ikke ønsket at stå frem med sin efternavn eller ansigt. Redaktionen er bekendt med hendes rigtige identitet.