Institutioner lukker: Nødpasning på vej i flere fynske kommuner

Der er afholdt flere hastemøder rundt omkring i de fynske kommuner, efter det onsdag blev meldt ud, at mange offentlige funktioner lukker fra på mandag.

Nedlukningen var en lige så stor nyhed for os som for resten af Danmark, og den skal vi nu finde ud af at handle på. anne Worre, daglig pædagogisk leder i børnehuset Stige

Det omfatter blandt andet skoler og pasningstilbud. Men da der fortsat er folk, der skal på arbejde, har der været behov for hurtigt at finde alternative pasningsmuligheder.

I Odense Kommune arbejdes der i øjeblikket "på højtryk" for at få etableret nødpasning. Situationen er dog allerede helt speciel i flere daginstitutioner.

- Vi plejer at have 40 børn, og til morgen er der mødt 16 børn ind, hvor de 3 af dem allerede er gået hjem, siger Sanne Worre, daglig pædagogisk leder i børnehuset Stige.

Odense Kommunen forventer at have den endelige nødplan klar fredag.

Tre institutioner holder åbent

I Nyborg Kommune er det allerede torsdag formiddag blevet besluttet, at tre institutioner holder åbent i de to uger, som nedlukningen er varslet. De kommer til at være fordelt i Ullerslev, Ørbæk og Nyborg.

Derudover vil der også være dagplejer åbent efter behov, fortæller borgmester Kenneth Muhs (V).

- Det vigtige er, at vi kan understøtte forældrene og levere pasning til dem, der for eksempel har et arbejde i sundhedssektoren. Vi har spredt det geografisk, så vi ikke samler børnene ét sted, siger han.

Borgmesteren forventer, at det vil løse eventuelle pasningsproblemer, da kommunen allerede nu kan se, at der er mange, der har fundet en løsning.

Lærere og pædagoger kan få andre opgaver

I Middelfart kommune er man fortsat i gang med at kortlægge, hvilke pasningsbehov der er i de kommende uger, før man kan melde en endelig plan ud, fortæller borgmester Johannes Lundsfryd Jensen (A).

- Vi prøver at lave en langsigtet strategi, derfor er de vigtigt, at der ikke skal være flere på arbejde end højst nødvendigt, siger han.

Kommunen vil derfor forsøge at tage højde for, hvis der kan blive brug for eksempelvis lærere og pædagoger til at dække ind på sundheds- eller socialområdet i tilfælde af yderligere spredning af coronavirussen.

- Derfor gælder det i første omgang om, at så mange som muligt holder fri, fordi de er mindre udsat for smitte, når de er hjemme, siger borgmesteren.

Johannes Lundsfryd Jensen opfordrer til, at forældre væbner sig med tålmodighed og ikke overbelaster Aula og BørneIntra, da der først vil blive meldt noget ud senere torsdag, når kommunen har fået et overblik.

Flere melder ud fredag

Det samme gør sig gældende i Svendborg Kommune, hvor forældrene dog har indtil i morgen formiddag til at melde deres behov ind til kommunen.

Derefter vil der kommer informationer ud på BørneIntra og kommunens hjemmeside i løbet af fredag eftermiddag.

I Kerteminde Kommune ligger det hos den enkelte institution at vurdere, hvad der er behov for. Forældre opfordres til at søge information, der hvor de normalt får det fra daginstitutionerne, oplyser borgmester Kasper Ejsing Olesen (S). Ærø Kommune melder ud på hjemmesiden i løbet af torsdag.