Se kortet: Så mange millioner har din kommune brug for til børn og ældre i fremtiden

Analysen viser også, at hvis 20 milliarder kroner fordeles efter det udgiftsbehov, som Indenrigs- og Boligministeriets har opgjort for hver kommune, skal kommunerne i Region Syddanmark have tilført 4,3 milliarder kroner, hvis udgifterne skal følge ændringerne i befolkningsudviklingen.

AE noterer i forbindelse med analysen, at forståelsespapiret "Retfærdig retning for Danmark" fra 25. juni 2019 mellem regeringen og støttepartierne siger, at der skal "etableres en 'bund' under velfærden, så det demografiske træk dækkes". Og hvis ikke kommunerne skal blive nødt til at sænke serviceniveauet, er der brug for, at de offentlige udgifter følger med.



