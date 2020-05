Konferencecentre advarer: Uvished kan koste job

Direktøren for Nyborg Strand Hotel & Konferencecenter slår ud med armene mod en tom sal. Normalt ville der ud over Jan G. Larsen selv være plads til 899 mennesker.

Men på grund af coronakrisen er det efterhånden længe siden, at det store konferencelokale har set en blazer og et par blanke sko.

- Vi er klar til en forsigtig åbning, hvis der kommer klare retningslinjer, understreger direktøren.

Læs også Fuglezoo ked af tvangslukning: - Der mangler plads til mangfoldighed

Han vurderer, at virksomheden går glip af én million kroner i omsætning for hver uge, den holder lukket. Derfor kribler det i fingrene efter at åbne dørene til det fynske konferencecenter.

- Men jeg mangler datoer, antal (personer, red.) og kriterier, lyder Jan G. Larsens bøn til politikerne.

Fakta: Konferencer i Region Syddanmark Region Syddanmark er den region uden for hovedstaden, der har størst mødekapacitet. I 2017 var der i alt 162 mødesteder med plads til 106.000 deltagere. Størstedelen af mødedeltagerne i Region Syddanmark er til kongres eller en anden form for konference. Kilde: Mødemarkedets økonomiske betydning i Danmark 2017

Skruen uden ende

I Faaborg er tålmodigheden også ved at være opbrugt. Her venter Restaurant Klinten på klar besked fra myndighederne.

- Vi mangler svar på, hvor mange mennesker der må være samlet på ét sted i en given periode. Hellere i dag end i morgen, siger Per Elkjær, der er med til at drive restauranten, som også har konferencelokaler.

Læs også Usikker studentertid i vente: 3.g'ere ved ikke, hvornår de bliver studenter

Han fortæller, at flere kunder har valgt at aflyse arrangementer, der blev rykket til efteråret på grund af coronakrisen.

- Nu er det skruen uden ende, siger han og tilføjer:

- Der kommer et efterår, hvor vi kommer til at mangle en eller anden form for kompensation.

Krisen kan vare flere år

Især uvisheden kan komme til at koste arbejdspladser, lyder det fra brancheorganisationen Horesta.

Hvis der ikke sker noget, bliver der travlt ved jobcenteret Sten Slot, formand for Horesta i Region Syddanmark

Sten Slot, formand for Horesta i Region Syddanmark, advarer samtidig mod at stoppe for hjælpepakkerne for tidligt.

- Den her industri har lidt så store tab allerede nu, så det varer nok to år, før vi er oppe at køre igen. Der er brug for nogle hjælpepakker, siger han.

Læs også Lokale tiltag redder Janes butik: - Det er så vigtigt at stå sammen

I regeringens nye teststrategi indgår det dog, at der skal laves et samarbejde med kommunerne om at stille isolationsfaciliteter til rådighed, blandt andet på feriecentre og hoteller. Det er branchen positiv overfor, men det er ikke nok, lyder det.

- Vi har brug for, at der bliver åbnet. Vi har også brug for, at grænsen bliver åbnet på et tidspunkt. Hvis der ikke sker noget, bliver der travlt ved jobcenteret, siger Sten Slot.