Fuglezoo ked af tvangslukning: - Der mangler plads til mangfoldighed

Der mangler forståelse for mangfoldighed i forhold til, hvad der må åbne hvornår. Det mener direktøren for Danmarks Fugle Zoo i Tommerup.

Jeg savner i den grad en faglig forståelse for tingene Hans Åge Hjeresen, direktør, Danmarks Fugle Zoo

- Man burde ikke slå alle zoologiske haver over en kam og sige, at på grund af tre bogstaver er alle ens. Z – O – O betyder det samme i folks forståelse, men der er mange forskellige måder at opbygge en zoo på, skriver han i en pressemeddelelse, der er udsendt tirsdag.

Danmarks Fugle Zoo var nemlig klar – efter en coronaforsinkelse valgte de at genåbne fugleparken den 5. maj. Genåbningsglæden var dog kort, for blot en uge efter måtte den tvangslukke igen.

Ifølge Fyns Politi er parkeni kategori med landets øvrige zoologiske haver, og de må først åbne fra den 8. juni, i genåbningens tredje fase. Det ærgrer direktøren for fuglezoo.

- Jeg savner i den grad faglig forståelse for tingene i stedet for jura og ordkløveri, skriver han i pressemeddelelsen.

Indsamling

Ifølge pressemeddelelsen får fuglezoo dagligt besøg af Fyns Politi, der vil kontrollere, hvorvidt parken holder lukket som aftalt. Ifølge direktøren kan andet dog ikke komme på tale, så længe alternativet er ulovligt.

- Selvfølgelig er vi da lovlydige borgere her i fuglezoo, og min egen straffeattest skal ikke plettes, skriver direktøren i pressemeddelelsen.

På grund af lukningen er der ifølge pressemeddelelsen flere personer, der ville starte en indsamling til Danmarks Fugle Zoo.

- Det blev jeg rørt over, og derfor skulle vi have alle tingene vendt en ekstra gang. Ligeledes var der også et møde med nye investorer, der måske kunne være interesseret i et samarbejde, skriver direktøren i pressemeddelelsen.

Indtil videre regner Hans Åge Hjeresen med at holde lukket indtil 8. juni sammen med de andre zoologiske haver, medmindre der kommer anden besked fra regeringen.