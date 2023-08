Kun én har benyttet sig af statens lån, der skulle redde landdistrikterne

Kun én borger har benyttet sig af muligheden for et at få hjælp af staten til at låne til sit drømmehus i landdistrikterne.

Det er selvom, det er over et år siden, at regeringen og flere af Folketingets partier med prompt og pragt lancerede det statsgaranteret lån, der skulle gøre det lettere at få et boliglån uden for de store byer.

Ifølge daværende erhvervsminister Simon Kollerup (S) oplevede alt for mange at blive afvist i banken, bare fordi drømmehuset lå i et forkert postnummer.

- Er du på Langeland, hvor der også er huse der ikke bliver solgt, og man samtidig oplever at man ikke kan få lov til at tage lån til ens drømmebolig, bare fordi den ligger et sted på Langeland, som er lidt langt fra de store byer på Fyn, så betyder ordningen her, at man har bedre mulighed for at kunne købe sin drømmebolig, sagde den tidligere erhvervsministeren, der håbede at den nye ordning vil skabe liv og udvikling på Langeland og i andre landdistrikter.



Men det har ordningen altså tydeligvis ikke gjort.

- Vrid armen om på bankerne

Ingen af de ejendomsmæglere på Langeland, som TV 2 Fyn har talt med, har solgt noget hus med et statsgaranteret lån.

Intentionerne er gode, men bankerne og realkreditinstitutter hænger i bremsen, lyder det.

- Jeg tror, at bankerne skal have vredet armen om på ryggen. Ordningen er jo lavet for at gavne boligmarkedet og særligt på landet hos os, og jeg tror, det er uvilje fra bankernes side, siger Benny Boesgaard, der er ejendomsmægler hos EDC på Langeland.

- Jeg tror, det er manglende fokus på ordningen, der er skyld i det, og så er spørgsmålet om den er for besværlig at håndtere for de pengeinstitutter, der skal tilbyde den til kunderne, siger Morten Albertsen ejendomsmægler hos Nybolig på Langeland.

-Én er alt for lidt

Venstre er klar til at tage sagen op på Christiansborg, selvom partiet oprindeligt slet ikke var med til at stemme ordningen igennem.

- Det er alt for lidt med med én, og det er også derfor, at vi tager sagen op straks efter sommerferien, siger Erling Bonnesen (V).

- Jeg tror, bankerne har interesse i at få det her til at fungere. Den finansielle sektor var netop selv med til skrue ordningen sammen.

Det socialdemokratiske medlem af udvalget for landdistrikter, Kim Aas, er heller ikke klar til at lægge loven i graven.

- Der er noget, der ikke helt fungerer. Men det kan også være, fordi folk har haft mulighed for at låne på anden vis. Eller måske er det, fordi det stadig er bøvlet at låne, og der er noget, vi er nødt til at gøre bedre. Det er jeg nødt til at dykke ned i sammen med mine politiske kollegaer, siger Kim Aas.

Er du villig til at vride armen rundt på bankerne?

- Jeg synes i hvert fald, at jeg er villig til at have en dialog med bankerne, svarer socialdemokraten.

