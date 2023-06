Kvinde dømt for to fynske drab i 90'erne dømt i ny sag

En 58-årig kvinde, der afsoner en livstidsdom for to drab i 1990'erne, er fredag blevet idømt et års fængsel for blandt andet åger, da hun har udnyttet en udviklingshæmmet mand og har fået 1,5 millioner kroner ud af ham.

Det skriver Sjællandske Nyheder.

Udnyttelsen af den udviklingshæmmede mand fra Jyderup er sket, mens hun afsoner livstidsdommen. De to drab skete på Fyn i slutningen af 90'erne.

Ifølge avisen blev først kvindens samlever dræbt, hvorefter en 82-årig blev dræbt i et kniv-rovmord, hvor udbyttet menes at have været omkring 700.000 kroner.

Kvinden blev i byretten idømt 16 års fængsel, men det blevet skærpet til livstid i Højesteret.

I retssagen, i sagen hvor kvinden er dømt for at udnytte den udviklingshæmmede mand, kom det frem, at kvinden har de seneste ti år har afsonet i eget hjem.

Kvinden bar dog ikke fodlænke, skriver Sjællandske Medier, og der er ifølge dem ikke kommet oplysninger frem om, at der var begrænsninger for, hvor hun måtte færdes.