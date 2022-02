Naboer i opråb efter endnu et påbud til farlig fabrik: Næste skridt kan blive politianmeldelse

Borgernes henvendelse har nu fået Faaborg-Midtfyn Kommune til at spærre af rundt om fabrikken samt et stykke af Naturstien Ringe-Korinth, der ligger tæt ved fabriksbygningen.

- Vi vurderede også på bygningen for få år siden. Der vurderede vi ikke, at der var en større fare. Men tingene udvikler sig jo, og i og med at han ikke gør noget ved bygningen, er tiden nu til, at vi bliver nødt til at gøre noget, siger Christian Tønnesen, der er chef for By, Land og Kultur i Faaborg-Midtfyn Kommune.



Udover afspærringen har kommunen også givet bygningens ejer et påbud om at bringe sikkerheden i orden, og sker det ikke, så kan det ende med en politianmeldelse.

- Hvis ikke han reagere, så ryger man ind et kedeligt forløb, hvor man er nødt til at lave en politianmeldelse, og det kan for eksempel ende med dagbøder, siger Christian Tønnesen.

- Et påbud hjælper ikke

Allerede i 2007 henvendte borgerne sig til kommunen, og gjorde opmærksom på behovet for at finde en løsning på fabriksbygningen. Ti år efter, i 2017, forsøgte de igen at få bugt med bygningen, men fortsat uden held.



Naboerne tror ikke på, at hverken afspærringen eller påbuddet vil hjælpe. Der skal meget mere til.

- Jeg kan ikke se, at hegnet skal kunne tage alt det, der ryger ned og over på den anden side af vejen. Det er jo det, der er til fare for beboerne her, siger Hanne Højgaard.



Nu skal Faaborg-Midtfyn Kommune kigge nærmere på, hvilket muligheder de har for at gøre noget ved bygningen.



- Desværre kender jeg ikke tidshorisonten på sagen. Nu gør vi alt, hvad vi kan, for at komme i kontakt med ejeren og forhåbentlig få en løsning hurtigst muligt, siger Christian Tønnesen.

Befærdet sti er spærret

Udover området som bygningen ligger på, er også den befærdede sti, banestien, spærret af, og det er noget beboerne er kede af.

- Det er selvfølgelig godt, at de har spærret af, så der ikke er nogen, der kommer til skade, men der er mange skolebørn, der bruger stien, og de skal jo finde en anden vej nu, siger Hanne Højgaard.