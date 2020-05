Potteplante-gartnere: Hjælpepakkerne dækker for dårligt

Det har været nogle hårde måneder for landets potteplante-producenter.

- I vores gartneri endte vi med at smide cirka 500.000 planter ud. Og på bundlinjen svarer det cirka fem millioner, fortæller Nicolai Abildgaard.

Han er formand for de danske potteplante-producenter og salgsdirektør hos By Growers. Men det odenseanske gartneri på Nyborgvej er ikke alene om, at have tabt masser af penge under coronakrisen.

- Der er nogle gartnerier, som har haft meget på de sydlige markeder, og det er dem der er blevet rigtig hårdt ramt. Dem kan vi allesammen være bekymret for lige nu, siger Nicolai Abildgaard.

Men selv om mange af de danske potteplante-gartnere er hårdt ramt af coronakrisen er der meget få, der bruger regeringens hjælpepakker.

Pakkerne dækker for dårligt mener branchen.

- De gartnerier som er aller hårdest ramt, de ender med at få, hvad der svarer til 10 til 15 procent i kompensation, siger Nicolai Abildgaard.

Drømmer om Holland

Gartnerne drømmer om at få en ordning, som de hollandske gartnere netop har fået godkendt i EU-Kommisionen.

Den dækker op til 50 procent af gartnernes tab.

Den drøm støtter Venstres fynske Folketingsmedlem Erling Bonnesen, som sammen med partifællen Lars Chr. Lilleholt har henvendt sig til både erhvervsminister Simon Kollerup (S) og fødevareminister Mogens Jensen (S).

- Den danske regering er for fedtet. De skal op i gear sådan, at vi også kan sikre, at vi har vores danske gartnere med på det store europæiske marked, siger Erling Bonnesen.

Det afviser fødevareminister Mogens Jensen, som i et skriftligt svar på kritikken siger til TV 2/Fyn:

"De hjælpepakker, som regeringen og Folketinget har iværksat, giver efter min mening gartnerierne en betydelig håndsrækning til at klare sig igennem krisen".

Lønkompensation kan ikke bruges

Men det svar kan de danske potteplantegartnere ikke bruge til noget.

- Vi ved jo allesammen godt, at det man har arbejdet meget i fra regeringen er lønkompensation, og det har vi råbt om inden for vores branche, at det er en af de ting vi ikke kan bruge, siger Nicolai Abildgaard

Han tilføjer, at fordi potteplante-gartnerne har løbende proces med planterne, kunne de ikke sende medarbejdere hjem, da det stod allerværst til.

Erling Bonnesen mener, at den danske regering er nødt til at ændre hjælpepakkerne.

- Når vi ser i konkurrencen, at hollænderne gør, som de gør, så er det liberalt, at gå ind og sige, at så skal vi have vores egne gartnere med ind i fremtiden. Derfor kæmper jeg denne sag, siger Erling Bonnesen.

Fødevareminister Mogens Jensen fastholder, at regeringen har stillet de nødvendige hjælpepakker til rådighed. Han siger i sit svar til TV 2Fyn:

"De to landes hjælpepakker er dog meget forskellig indrettet og kan ikke sammenlignes 1:1. Som det ser ud, kan nederlandske gartnere kun trække på denne ene ordning, mens danske gartnere har mulighed for at kombinere flere forskellige kompensationsordninger", siger ministeren og tilføjer:

"Samtidig skal man glæde sig over, at markederne for blandt andet blomster i den seneste måned har rettet sig og gartnerierne derfor kan nå at hente noget af det tabte hjem".

Det er da også blevet bedre tider for de danske potteplante-producenter, erkender Nicolai Abildgaard:

- Vi forsøger at hente det tabte, det bedste vi kan, men det der også er en konsekvens af krisen er, at vi tog nogle beslutninger ud fra, hvad vi stod og kiggede ind i.

- For vores vedkommende vil det sige, at vi faktisk har færre planter i gartneriet lige nu, siger Nicolai Abildgaard.

