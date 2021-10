Sigurd Barrett laver sang om delfinen Delle - og 12 andre fynske historier

- Allerførste gang, jeg var ude at spille med Sigurds Bjørnetime for mange år siden, var i Odense. Der kom hundredevis af børn - så mange at de slet ikke kunne kunne komme ind, så der blev lavet ekstrakoncerter. Det hele startede på Fyn, og på den måde kan man sige, at jeg er kommet hjem, selvom jeg ikke selv er fynbo, fortæller komponisten.

Sangene fik vokseværk

Denne gang er han på Fyn for at forvandle 3.500 fjerdeklasseselevers yndlingshistorier til musik, og selvom han er vant til at fortælle historier om Danmark i børnehøjde, er det alligevel første gang, han har lavet noget som dette.

- Jeg synes, det er en fed idé. Jeg har ikke prøvet noget lignende før, siger Sigurd Barrett.