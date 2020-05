Sjælland må vente: Fynske borgmestre ønsker opdelt genåbning

Skal det være muligt at gå til fitness i Assens, mens de motionshungrende på Amager må vente?

Flere jyske og fynske borgmestre opfordrer i hvert fald til, at Folketingets partier diskuterer muligheden for en opdelt genåbning af landet, når de onsdag forhandler om en udvidelse af genåbningsplanen.

Seks ud af otte adspurgte borgmestre i Syd- og Sønderjylland er tilhængere af en regional åbning.

De bakkes op af ordførere fra Venstre, DF, Det Konservative Folkeparti og SF på Christiansborg.

Bag ønsket står prognoser fra Statens Serum Institut, der tyder på, at borgerne i Region Nordjylland, Region Syddanmark og til dels Region Midtjylland i højere grad kan opføre sig som før coronaepidemien – uden at det får antallet af indlagte til at stige.

Genåbning på Langeland

Blandt dem, der ønsker mere genåbning, er Langelands borgmester Tonni Hansen (SF).

- Det virker, som om man laver en one-size-fits-all, og det er ikke fair i forhold til Jylland og Fyn, der har meget lav smitterisiko, hvis nogen overhovedet. Det virker forkert, siger han til DR.

Det ville være fair, hvis områder med meget lavt smittetryk fik lov til at åbne mere. Anni Matthiesen, Venstres indenrigsordfører

Tønders borgmester Henrik Frandsen (V) vil også have mulighed for at åbne mere, end det måske er muligt i Hovedstadsområdet og på Sjælland.

- I områder som vores, synes jeg godt, at man allerede kunne gå til fase 3 og måske tillade forsamlinger på 30 eller 50. Der er også dele af kulturområdet og for eksempel svømmehaller, hvor man kunne overveje at åbne, siger han.

Blandt borgerne i provinsen er der også ønske om øget genåbning i de dele af landet, der er sundhedsforsvarligt klar til det.

Borgere vil ud

Irene Jørgensen fra Odense glæder sig til at kunne komme i biografen og på museum igen.

- Jeg kan ikke forstå, at man ikke er begyndt at åbne regionsvist for længst, når der er mulighed for det. Så man kan få gang i så meget som muligt, siger hun til DR.

- Hvorfor skal vi være solidariske med de andre landsdele, hvis vi kan gavne vores forretninger og os, der savner kulturtilbud. Hvis vi bare husker at spritte af og holde god afstand, så lad os komme afsted.

Forhandlinger om genåbning Tredje fase af genåbning: Forbuddet mod forsamlinger hæves til 30-50, herunder udmelding om anbefalinger til

bryllupsfester, konfirmationsfester mv.*

Åbning af kulturaktiviteter, fx museer, teatre, kunsthaller, biografer og akvarier, udendørs

forlystelsesparker*, øvrige zoologiske haver, botaniske anlæg mv. samt sommeraktiviteter

for børn og unge

Åbning af dele af den offentlige sektor, der er særligt udsat for ”sagspukler”

Åbning af offentlige forskningsaktiviteter, der kræver tilstedeværelse

Åbning af voksenuddannelse målrettet ledige (fx arbejdsmarkedsuddannelser) og

sprogcentre

Åbning af højskoler mv.

Åbning af indendørs idræts- og foreningsliv (fx aftenskoler) Mulig udvidet tredje fase af genåbningen: Fuld åbning af DR og TV2

Øget fysisk tilstedeværelse på offentlige arbejdspladser Fjerde fase af genåbningen: Åbning af alle øvrige uddannelser

Åbning af yderligere dele af indendørs sports- og fritidsfaciliteter, fx fitnesscentre, badelande, legelande og svømmehaller

Åbningen af diskoteker, spillesteder og natteliv

Forbuddet mod arrangementer, begivenheder, aktiviteter eller lignende, hvor der er flere end 500 personer til stede, fastholdes Se mere

I fitnesscentret Blue Fitness i Søndersø på Nordfyn undrer indehaver David Klerke sig over, hvorfor man ikke kan få lov at åbne op på Fyn, når smittetrykket er lavere her end i for eksempel København.

- Når jeg se på, hvem der ellers har fået lov at åbne i det her land, så virker det for mig meget ulogisk, hvorfor vi ikke skulle få lov, siger han og fortsætter:

- Vi kan sagtens styre antallet af mennesker inde i centeret, og vi kan sagtens styre, at folk ikke må bruge for eksempel cardio-maskinerne, hvor man ånder tungt ud.

Sundhedsmæssigt forsvarligt

På Christiansborg breder tankerne om en differentieret genåbning sig, hvis det er sundhedsmæssigt forsvarligt.

Venstres indenrigsordfører Anni Matthiesen siger:

- Det ville være fair, hvis områder med meget lavt smittetryk fik lov til at åbne mere.

Og Jens Henrik Thulesen Dahl, der er kommunalordfører for Dansk Folkeparti, har helt konkrete bud på, hvor og hvad man kunne åbne for.

- Der kan være steder som vestkysten, hvor der er lavt smittetryk og god plads, så man kan lade tyske turister leje sommerhuse, uden at det er til nogen risiko, mens der i nogle af de store byer er mere grund til at være påpasselig, siger han til DR.

Selv om sagen altså får politisk medvind fra nogle partier, er Søren Riis Paludan, professor i virologi og immunologi på Aarhus Universitet, ikke sikker på, at det er en god idé.

- Jeg tror, at Danmark er for lille til det. Der kunne komme et mikroudbrud i Odense, Aarhus eller Vejle, og skulle man så til at lukke de områder ned igen?

Det virker, som om man laver en one-size-fits-all, og det er ikke fair i forhold til Jylland og Fyn, der har meget lav smitterisiko, hvis nogen overhovedet. Det virker forkert. Tonni Hansen (SF), Langelands borgmester

Endnu uvist

I det politiske aftalepapir om genåbning af Danmark, står der, at partierne er enige om, ”at idet der p.t. er store regionale forskelle på udbredelsen af COVID-19-smitte, så er der ved hver faseovergang grundlag for at drøfte, om åbningen kan differentieres mellem landsdelene, bl.a. ift. den offentlige sektor.”

Det har ikke været muligt at få en kommentar fra statsminister Mette Frederiksen (S) eller få Statsministeriet til at oplyse, om emnet bliver en del af forhandlingerne, der begynder i dag.

Heller ikke Socialdemokratiets sundhedsordfører, Rasmus Horn Langhoff, har ønsket at udtale sig om emnet.

DR har tidligere foretaget en rundspørge blandt 24 borgmestre rundt i landet, som er uenige om, hvorvidt det er en god ide at lave en geografisk opdelt genåbning af landet.