Poul er lettet efter skrotgigants opkøb: - Jeg er stolt af min arbejdsplads

I 11 år har Poul Kristensson arbejdet i et af Fyns ældste og hæderkronede firmaer. Han er lageransvarlig i skrotvirksomheden H.J. Hansen, der netop har købt konkurrenten Uniscrap.

Det har betydet, at Poul Kristensson kan lægge mange af sine tidligere bekymringer på hylden.

- Vi er mange ufaglærte timelønnede, der har været her i mange år. Vi finder ikke lige et nyt job eller får en ny uddannelse, hvis vi ryger ud i arbejdsløshedskøen, siger han.

Opkøbet betyder, at Poul Kristensson får minimum 34 nye kolleger. H.J. Hansen overtager nemlig Uniscraps medarbejdere, hovedsædet i Taulov, seks jyske skrotpladser og en dybvandshavn i Fredericia.

- Jeg er stolt af at arbejde på en arbejdsplads, hvor vi genanvender alt det affald, som man tidligere gravede ned eller brændte af. Jeg føler virkelig, vi udfylder en vigtig funktion, siger Poul Kristensson.

Poul Kristensson har arbejdet i H.J. Hansen i 11 år. Han er ufaglært og har indtil fusionen været bange for at ende som arbejdsløs. Nu er hans og mange andre job sikret. Foto: Pernille Gram

Hver dag ankommer 120 lastbilstræk til pladsen i Havnegade, og hver anden dag får H.J. Hansen skrot ind over havnekajen, hvor Nordeuropas største "persillehakker" - en shredder - smadrer og findeler alt fra biler, køleskabe og tomatdåser til 14 fraktioner

Vendte underskud til overskud

Alligevel har det de seneste syv år været svært for H.J. Hansen helt at leve op til renommeét om at være førende inden for skrotsortering. Medarbejderstaben skrumpede på fem år fra 227 til 175, og underskuddet var enormt.

I regnskabsåret 2019-2020 lykkedes det dog den næsten 200 år gamle virksomhed at vende et akkumuleret minus på 107 millioner kroner til et plus på 24 millioner kroner før skat ved at omstrukturere, effektivisere og spare.

- For ganske få år siden var virksomheden hårdt presset. Nu kan vi bevare arbejdspladserne og forhåbentlig skabe nogle nye, siger Poul Kristensson.

Milliardomsætning lige om hjørnet

H.J. Hansen vil ikke oplyse, hvor mange nuller der står på bankoverførslen til Uniscrap, men det er blandt andet det nylige overskud, der har givet virksomheden mulighed for at opkøbe konkurrenten.

Allerede på årets første måned har H.J. Hansen genvundet over 44.000 tons skrot. Foto: Pernille Gram

- Vi er i forvejen en af Skandinaviens største genvindingsvirksomheder, og det er en position, vi styrker med opkøbet, siger administrerende direktør Mogens Bach Christensen.

Med større affaldsmængder fra fusionspartneren forventer virksomheden, at man kan udnytte ressourcerne endnu mere effektivt, investere i ny teknologi og genbruge endnu mere i Odense, så man ikke skal sende restprodukter ud af landet.

Det forventes, at H.J. Hansen fremover omsætter for to milliarder kroner årligt.