Søndagens coronatal: Smittetallet fortsætter op på Fyn

Især Nyborg Kommune har oplevet et forholdsmæssigt stort hop i antal smittede. Her er der søndag 25 smittede mod 17 lørdag.

Samtidig er Langeland Kommune kommet over 100 i incidenstal. Således er incidenstallet oppe på 105,7. Langeland gør dermed Nordfyns Kommune selskab. Her er incidenstallet søndag på 162,1, hvilket er et lille fald i forhold til lørdag, hvor tallet var 175,6.

På landsplan er der søndag yderligere 1.349 personer,, som er testet positive for covid-19.

Det er ifølge Ritzau femte dag i træk med flere end 1.000 nye coronatilfælde om dagen.



Indlagte er ikke vaccinerede

Antallet af indlagte coronapatienter på landets hospitaler er det seneste døgn steget med 11 til 167 personer.



Her noterer ledende overlæge på infektionsmedicinsk klinik på Rigshospitalet Åse Andersen følgende:

- På det hospital, jeg er ansat, kan vi se, at de, der bliver indlagt, enten er uvaccinerede eller har andre underliggende sygdomme, siger hun til Ritzau.