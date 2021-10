Spidskandidat lavede klassisk fejl i kamp om attraktiv lygtepæl

Elisabeth Tejlmand kæmper ikke kun for, at blive de Radikales kvinde i borgmesterstolen i Middelfart.

Hun kæmpede lørdag også, for at få en god plads i den måske nok mest eftertragtede lygtepæl i Strib - blandt politikere ofte kaldt totempælen.

Kampen om pladserne var åbenbart så tilspidset op til det officielle startskud for ophængning af valgplakater, at en regulær tyvstart var nødvendigt for spidskandidaten.