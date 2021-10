Stor jobvækst: Sådan tiltrækker du nye ansatte

Ifølge administrerende direktør i Ofir, Karsten Vikke, er der klare årsager til jobvæksten.

- Der er økonomisk vækst, der er en lav ledighed og der er en del steder, hvor virksomheder har svært ved at besætte stillinger, siger han.

Stigningen fortsætter

Karsten Vikke understreger at jobvæksten i Danmark generelt er ekstra stor i øjeblikket, men han peger også på, at coronaen har haft en indvirkning på antallet af ledige job.

- Min tese er, at den frie bevægelighed har været begrænset, og det har betydet at folk ikke har kunnet komme til Danmark og besætte de ledige stillinger, siger direktøren.

Hos jobportalen Ofir forventer man at jobvæksten vil fortsætte med at stige, og det kan betyde, at flere virksomheder får svært ved at besætte de ledige stillinger, fordi der i forvejen er lav ledighed.

Herunder kan du læse Karsten Vikkes råd til, hvad virksomheder kan gøre, for at tiltrække nye medarbejdere.