Storebælt fylder 25: Succes giver trængsel - forvent massiv kø i sommerferien

Det gælder særligt omkring højtiderne og i de store rejseweekender i sommerferien.

- Og når så trafikken kommer ned til os, så er det jo en stor stang af metal, der skal afvikles på én gang, siger Jens Kjær Nielsen, der er chef for betalingsanlægget på Storebæltsbroen.

Sidste år havde Storebælt sin største sommer nogensinde, fortæller Jens Kjær Nielsen. Særligt to dage i den samme weekend i august var trængslen stor.

Søndag den 7. august passerede 61.528 køretøjer broen. Det er det største antal nogensinde. Dagen før var også stor med 54.679 køretøjer. Dermed indtager lørdag den 6. august en femteplads.

Og den kommende sommer bliver bare endnu vildere, forventer chefen for betalingsanlægget.

- Det ser ud til, vi får den største sommer nogensinde. Det vil sige, så får vi altså rigtig travlt. Og det specielt i weekenderne i skoleferien. For vi ser jo en trafikstigning, og vi ser, at den kommer på tidspunkter, hvor vi i forvejen har meget travlt, siger Jens Kjær Nielsen og tilføjer:

- Og det vil sige, at vi ikke kan love, at der ikke vil være kø og ventetid, når vi når hen til de her store weekender i sommeren.