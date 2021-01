Trods ny nedlukning: Ingen konsekvenser for personalet

En britisk coronamutation har spredt sig i Danmark, hvilket har fået regeringen til at stramme de nuværende restriktioner.

Det betyder, at zoologiske haver og forlystelsesparker skal lukke fra på fredag og foreløbigt frem til 17. januar. Men på trods af nedlukningen fortæller Bjarne Klausen, der er direktør i Odense Zoo, at de ansatte ikke skal frygte en fyreseddel. Dog understreger han, at han selvfølgelig ikke kender alle konsekvenser ved nedlukningen endnu.

- Vi kender ikke de fulde konsekvenser endnu. Men det håber vi ikke. Vi var ikke ude for det sidste år, hvor vi også blev ramt hårdt af restriktioner. Så jeg håber ikke, at vi løber ud i noget af det, siger Bjarne Klausen.

En af de helt store faktorer, der spiller ind, er, at Odense Zoo under normale tilstande ikke omsætter for så meget på denne tid om året.

- Vi er i en lavsæson lige nu. Vi har ikke særlig store indtægter under normale omstændigheder. Så længe vi ligger her i lavsæsonen, så får det ikke voldsomt store konsekvenser for os. Vi skal selvfølgelig hele tiden stramme tøjler, og det vil vi gøre, men jeg håber ikke, at det får yderligere konsekvenser, siger Bjarne Klausen.

Foråret betyder gæster

Men Bjarne Klausen er fortrøstningsfuld for fremtiden. Han tror, at når forårssolen viser sig, og det hele forhåbentligt åbner lidt op, så vil folk besøge Odense Zoos dyr igen.

- Det kunne jeg godt forestille mig, at folk har behov for at blive luftet lidt. Det skal de være meget velkommen til, siger Bjarne Klausen og fortsætter:

- Vi har heldigvis alle værktøjerne klar i forhold til tidsvinduer, begrænsning af gæster på bestemte tidspunkter. Så vi kan egentlig bare sætte det i gang. Så jeg føler mig tryg ved, at selvom der skulle komme en del gæster på det tidspunkt, så har vi masser af areal til, at man kan sprede sig ud.