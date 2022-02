Ukrainer på Fyn er dybt berørt: - Jeg har snakket med min far om, at måske tales vi ved - måske gør vi ikke

Flere end 40 ukrainske soldater er meldt dræbt i angrebene, og der er meldinger om civile ofre i flere byer. FN's flygtningeorganisation, UNHCR, anslår af op mod 100.000 ukrainere er flygtet deres hjem, efter angrebene.

Blandt dem er Lana Victoria Davidsens nærmeste familie.

- Jeg har lige snakket med min far, som er i Ukraine, i Zjytomyr, som er cirka 100 kilometer fra Kiev. Han siger, at de ikke har nogen steder at flygte videre. Hvor skal de flygte hen?

Måske tales vi ved

Angrebene har mødt fordømmelse fra store dele af det internationale samfund. Rusland har over for FN's Sikkerhedsråd afvist, at der er tale om en krigshandling.

Men uanset hvad det bliver kaldt, skal Lana Victoria Davidsen nu forholde sig til, at missilerne falder tæt på der, hvor hendes kære holder til. Et faktum der er årsag til stor frustration.

Hvordan er det at skulle gå rundt her ...

- Og ikke kunne gøre noget? Det er helt forfærdeligt. Jeg havde en samtale med min far. Og så har vi snakket om, at måske tales vi ved. Måske ikke. Ingen ved det endnu, siger Lana Victoria Davidsen.