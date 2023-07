Bladt Industries solgt til koreansk selskab

Det koreanske selskab CS Wind har købt Bladt Industries, som er i gang med at lave en kæmpe produktion af havvindmøllefundamenter på havnen i Munkebo. Det skriver fyens.dk.

Bladt Insustries lejer sig lige nu ind på Odense Havn i Munkebo, hvor de er en af de største lejere.

Her er de i gang med at få en produktion af fundamenter til havvindmøller til at køre. En øvelse, der har været alt andet end let, og det første fundament er da heller ikke rullet ud fra havnen endnu.

Havnedirektør Carsten Aa er glad for ejerskiftet, som han ser helt nye perspektiver i.

- Det er særdeles gode nyheder - jeg er meget begejstret, siger Carsten Aa til Fyens Stiftstidende.

- Nu får vi en ejer, der ikke er en kapitalfond, og det er alt andet lige mere langsigtet. CS Wind har produktion af vindmølletårne i hele verden, de er verdens største producent af dem, og det borger for, at de virkelig har forstand på sådan en type produktion.