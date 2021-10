Handel annulleret: Energi Fyn overtager ikke Langelands Elforsyning alligevel

For at ændre på det vil man enten gennem højere priser eller gebyrer hæve prisen for kunderne. Det svarer til omkring ti kroner per kunde om måneden, skriver Energiwatch.

En lille spiller i en stor branche

Handlen kom første gang på tale, da Fonden Langelands Elforsyning anså virksomheden for at være for lille i en energisektor præget af store forandringer.

Samtidig ønskede fonden, at værdierne i virksomheden skulle komme langelænderne til gode, hvilket kunne ske via en almen fond.

Formålet skulle være at skabe vækst og udvikling såvel erhvervsmæssigt som kulturelt til gavn og glæde for Langeland og det langelandske område. Det er dog i sidste ende blevet vurderet, at beslutningen om ikke at sælge vil være til størst gavn.