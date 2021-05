Langelændere ankommet til Christiansborg: - Vi vil ikke mere

Der er i alt kørt tre busser med 200 mennesker fordelt i til Christiansborg. Dertil kommer de langelændere, der er kørt selv eller allerede befinder sig i København.

Minister tror ikke på enighed

Demonstranterne ankom til Christiansborg ved 17-tiden forud for aftenens forhandlinger mellem repræsentanter for Folketingets partier.

Men enderne kommer ikke til at mødes, lyder det ifølge TV 2 fra udlændinge- og integrationsminister Mattias Tesfaye (S), der har indkaldt til mødet, efter store protester den seneste uge.

- Man kan måske have en lidt naiv forestilling om, at hvis man sætter sig ned og snakker om det, så bliver alle sammen enige. Men min erfaring med det her er, at Folketinget ikke kommer til at blive enige om, hvad der er en god løsning, for der er ingen god løsning, siger Mattias Tesfaye til TV 2.



Massiv modstand

Det var i sidste uge, at regeringen offentliggjorde, at det nye udrejsecenter bliver placeret på Langeland i nærheden af byen Bagenkop, der har lidt under 500 indbyggere.