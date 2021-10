Chefers telefoner blev aflyttet af Bagmandspolitiet i sag om brud på Syrien-sanktioner

Telefoner hos de øverste chefer i Middelfart-selskabet Dan-Bunkering blev hemmeligt aflyttet af Bagmandspolitiet i forbindelse med efterforskningen af levering af jetbrændstof til Syrien.

Det kommer frem på første retsmøde i straffesagen i Odense tirsdag.

A/S Dan-Bunkering Ltd. og Bunker Holding A/S er tiltalt for at have leveret brændstof til en værdi af 648 millioner kroner. Varerne blev leveret fra et tidspunkt, hvor russiske bombefly var blevet sat ind på regimets side i borgerkrigen.