Politiker vil have vaccinesag set efter i sømmene

På grund af de nye oplysninger vil Paw Nielsen stille forslag i byrådet om, at man hyrer ekstern hjælp ind til at kortlægge hele forløbet.

- Med de oplysninger, der løbende kommer frem, føler jeg, at selvom det koster nogle penge, bør man overveje at få eksterne til at kigge hele det her forløb igennem. For i øjeblikket er det jo embedsværket selv, der kommer med svarene. Og der dukker hele tiden nyt op, og kan jeg være sikker på, at der ikke dukker nyt op om 14 dage, spørger Paw Nielsen og fortsætter:

- Der er ting, som ikke er kommet frem undervejs de gange, hvor vi politikere har stillet spørgsmål tidligere, og det synes jeg, er problematisk.

Hvem har ellers fået vaccine?

Paw Nielsen vil blandt andet bruge ekstern hjælp til at finde ud af, om der er andre end borgmesteren, der har fået en overskudsvaccine, som man ikke var berettiget til.