Hvor skal olde bo? Ældre vil ikke på plejehjem

Elin Svensen bor i en ældrevenlig bolig midt i det pulserende liv. Her håber hun, at livet slutter.

83-årige Elin Svensen har boet langt det meste af sit liv i landsbyen Røjle, men nu sidder hun på sin altan midt i Middelfart, hvor biler passerer forbi. Fra lejligheden kan hun se broen, rådhuset og de dagligvarebutikker, hun handler i.

- Jeg befinder mig fantastisk og nyder at kunne følge det pulserende liv. Jeg håber, at jeg kan blive boende her til det sidste. At jeg bare pludselig en dag får et hjertestop, og så er det slut. Det er vel sådant et ønske, vi alle har som ældre, siger hun.

Hun fik lejligheden, da hendes manden Erik Svensen døde for tre år siden. Forinden var han igennem et forløb, som ægtefællen betegner som ydmygende og forfærdeligt.

Han fik flere blodpropper, en blødning i baghovedet og var indlagt flere gange på sygehuset. Efter et brud på hoften kom han på plejehjemmet Kongshøjcentret for i tre måneder at blive genoptrænet.

- Der skete ingenting. Derfor forsøgte jeg at få ham på friplejehjem, men jeg kunne ikke få en plads. Det endte med, at jeg tog ham hjem og selv trænede med ham. Det gjorde, at han blev så rask, at jeg kunne passe ham, fortæller Elin Svensen.