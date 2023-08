Mand skudt af politiet: Det ved vi nu - og det mangler vi svar på

I weekenden blev en 43-årig mand ramt af skud affyret af politiet i Gelsted.

Siden skudepisode har det været sparsomt med oplysninger om sagen. Fyns Politi ønsker ikke at kommentere episoden, der bliver efterforsket af Den Uafhængige Politiklagemyndighed (DUP).

Det sker, når en person dør eller bliver alvorligt såret som følge af skud affyret af politiet. Det er sjældent, Fyns Politi affyrer skud, og det er ikke sket siden 2019.

TV 2 Fyn giver herunder et overblik over, hvad vi ved, og hvad vi ikke ved endnu.

Hvornår blev der skudt?

Ved midnatstid natten til søndag. Det præcise tidspunkt er ikke offentliggjort af politiet.

Fyns Politi har underrettet Den Uafhænginge Politiklagemyndighed søndag klokken 00.15, og skudepisoden har fundet sted kort forinden.

Om det er sket før eller efter midnat, er også usikkert. Ifølge øjenvidner blev der hørt skud omkring klokken 23.30 lørdag.

Hvad skete der?

En 43-årig mand blev ifølge politiet i forbindelse med “politiforretning” ramt af skud fra politiet. Manden er kommet alvorligt til skade, men han uden for livsfare. Det er ikke meldt ud, hvorfor politiet var til stede ved gården.

Det er også uvist, hvad der præcist er sket, efter at politiet dukkede op på landejendommen. Det fremgår ikke af oplysningerne fra politiet, hvor mange skud der blev affyret, eller hvor mange gange manden blev ramt. Det vides heller ikke, om der er skudt indenfor eller udenfor.

Skyderiet har fundet sted ved en gård på Dyregårdsvej i udkanten af Gelsted. Området har været spærret af efter skudepisoden. Det er uvist, om den 43-årige mand bor på gården eller er udefrakommende.

Hvorfor siger politiet ikke noget?

Fyns Politi ønsker ikke at kommentere sagen over for TV 2 Fyn eller andre medier, mens skudepisoden efterforskes, da Fyns Politi er involveret i sagen.

Sagen skal ifølge retsplejeloven overdrages til Den Uafhængige Politiklagemyndighed, som er i gang med at efterforske sagen.

Var der nogen vidner?

Jacob Eskelund Nielsen er nabo til gården, hvor skudepisoden fandt sted, og han hørte to skud omkring klokken 23.30 lørdag.

- Vi kan høre skuddene inde fra huset af og tænker: Hvad fanden var det for en lyd?

Inden skuddene faldt, havde han hørt noget tumult, og i første omgang tror de, naboen holder fest.

- Der bliver råbt og skreget derovrefra, siger Jacob Eskelund Nielsen.

Efter han hørte skud, tog han fat i politiet, hvor han får at vide, at de ikke skal være bekymret, for politiet er til stede.

- Vi ringer til politiet og får at vide, at der er styr på det, siger Jacob Eskelund Nielsen.

Hvornår må politiet skyde?

Ifølge politiloven må en politibetjent kun anvende magt, når det er nødvendigt og forsvarligt. Samtidig skal det stå mål med gerningsmandens handling.

Med andre ord må en betjent eksempelvis ikke trække en pistol, fordi en bilist kører for stærkt, men han må gerne, hvis han eller en anden er ved at blive skudt eller overfaldet.

Det er uvist, hvad årsagen er til, at politiet fandt det nødvendigt og forsvarligt at skyde i Gelsted i weekenden.

Hvad skal der ske nu?

Den Uafhængige Politiklagemyndighed efterforsker sagen og er i gang med at afhøre de involverede parter og vidner i sagen.

Når undersøgelsen er afsluttet, vil den udarbejde en redegørelse om sagen til statsadvokaten i Viborg.

Herefter skal statsadvokaten tage stilling til, om der skal rejses tiltale mod nogle af de involverede politibetjente.



I 2019 blev en 53-årig mand skudt af Fyns Politi på Tåsinge. Han blev alvorligt såret og lagt i kunstig koma, efter at han fik skudt det meste af kæbeparitet af.