51-årig varetægtsfængslet i fire uger efter drab i Søndersø

En 51-årig mand er sigtet for at have dræbt en 39-årig mand i et hus i Søndersø.

Ved grundlovsforhøret fredag eftermiddag blev den 51-årige varetægtsfængslet i fire uger.

Dommeren fandt dog ikke begrundet mistanke om drab, men derimod for kvalificeret vold med døden til følge.

- Der er rejst sigtelse for manddrab, men man har truffet afgørelse om, at der er begrundet mistanke om vold med døden til følge. Nu må vi se, hvad efterforskningen viser, siger Maria Blomsterberg, der er senioranklager ved Fyns Politi.

Grundlovsforhøret fredag eftermiddag foregik bag lukkede døre, så efterforskningen ifølge anklagemyndigheden ikke ville blive påvirket.

Forsvarsadvokaten har ikke ønsket at stille op til interview, men den 51-årige mand nægter sig skyldig i drab. Han erkendte i en vis grad uagtsomt at have forvoldt den 39-åriges død.