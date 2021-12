Jonathan reddede byens brugs: Nu kan han hjælpe andre landsbyer med samme problem

I to år måtte han og de andre beboere nemlig leve uden en brugs, efter den tidligere købmand i byen solgte sin forretning. De lokale kæmpede dog en brav kamp for at bevare butikken i byen, og tidligere på året bar det hårde arbejde endelig frugt. Her genåbnede købmanden nemlig som en borgerdrevet butik.



Og den løsning kan man se har betydning for andre end blot den lille landsby, siger Jonathan Hvidbjerg. Han er bestyrelsesmedlem i Feldballe A.M.B.A. og én af initiativtagerne bag den foreningsdrevne butik.

- Jeg tror allerede nu, at vores kommune og vores borgere er bedre klædt på til at kigge på den her slags projekter i fremtiden. Jeg tror, at det stille og roligt begynder at blive lettere for andre landsbyer at hjælpe sig selv, siger Jonathan Hvidbjerg.