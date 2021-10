Finn mangler ladestandere til sin bil: - Jeg synes, kommunerne er alt for passive

Han er især utilfreds med myndighederne.

- Jeg er dybt skuffet - dybt skuffet. De siger, de har en interesse i det, men sådan som jeg oplever det, så sker der ingenting, fortæller nyborgenseren.

I 2030 skal Danmark have reduceret udledningen af drivhusgasser med 70 procent, og elbiler er et vigtigt element for at opnå den målsætning.



- Jeg synes, kommunerne er alt for passive i det her, siger Finn Dalgaard.

Borgmester: Lovgivning står i vejen

Men kommunerne er alt andet end passive, lyder det fra Nyborgs Venstre-borgmester Kenneth Muhs.

- Vi står her i Nyborg - og med mine kollegaer i Danmark - og vil gerne have de redskaber, der skal til. I dag er det sådan, at vi er begrænset af den lovgivning, der er. Både planlægningsmæssigt, men også hvad vi må ud fra kommunalfuldmagten - og det skal vi have lavet om, siger borgmesteren.

Han er klar til at bygge kommunale ladestandere, men det vil være i strid med lovgivningen.

- Det måtte meget gerne gå meget hurtigere, end det der er tilfældet, fortæller Kenneth Muhs.

I december 2020 indgik regeringen, Radikale Venstre, SF og Enhedslisten en aftale med et mål om, at mindst 775.000 biler på de danske veje i 2030 skal køre på el.