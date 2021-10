Fra hundesalon til prisbelønnet webshop: - Det er vi vanvittig stolte af

Stine Knudsen har nemlig modtaget prisen Succesvirksomhed 2021. Den uddeles af banken Spar Nord og rådgivnings- og revisionsvirksomheden BDO.

- Det er vi vanvittig stolte af. Vi fik prisen, fordi vi har haft en solid vækst igennem flere år og har haft overskud alle årene, fortæller Stine Knudsen.

Og når hun hele tiden siger "vi", så er det fordi loppetjansen.dk i alt beskæftiger 15 personer, men også især fordi, det faktisk er hendes mor, Karin Knudsen, som startede virksomheden i 2003.

Efter en årrække med hundesalon syntes moren, at der skulle ske noget nyt og efter et iværksætterkursus begyndte hun at sælge loppeprodukter på nettet.

Det greb ikke bare om sig, men greb også Stine, som blev mere og mere involveret. Og især under coronapandemien er butikken vokset.

- Så kom coronaen og lukkede landet ned, og alle sad derhjemme. Og så eksploderede salget i webshoppen, fordi alle skulle have dyr, og alle vil gerne have noget, og man ville gerne have det leveret hurtigt, fortæller Stine Knudsen.

Hun beskriver tiden som "fuldstændig sindssyg". De havde aldrig oplevet noget lignende i webshoppen.

- Ordrerne væltede ind, og samtidig havde vi en butik, som folk troede var lukket, og vi måtte faktisk holde åbent (butikken sælger fødevarer til hunde, red.), så vi havde masser af kommunikation med folk om, at "jamen, vi har åbent, kom I bare herned. Vi gør det sikkert for jer", fortæller Stine Knudsen.