Friplejehjem i Nyborg til 100 millioner: Politikere glæder sig til plejehjem med luksusudsigt

Om godt et års tid kan man begynde at reservere plads til en plejehjemsplads med havudsigt i Nyborg.

A. P. Ejendomme er sammen med 5E Ejendomme og Danske Diakonhjem gået sammen om at opføre et 100 millioner kroner dyrt højhusbyggeri direkte ud til Storebælt på Strandhøjen.

Området, der tidligere husede institutionen Strandvænget, er netop nu ved at blive omdannet til en helt ny bydel.

- Der bliver tale om et byggeri til cirka 100 millioner kroner på fire etager og 6.000 kvadratmeter med byggestart hurtigst muligt, siger ejendomschef i A. P. Ejendomme, Peter Olsson.

Peter Olsson, ejendomsdirektør A. P. Ejendomme.

A. P. Ejendomme har allerede opført et friplejehjem med Danske Diakonhjem i Nørager og endnu et er på vej i Horsens midtby.

Det bliver Danske Diakonhjem, der står for driften, og alle, der visiteres til plejehjemmet, kan få en plads.

Ifølge Peter Olsson bliver det efter takster, der gælder for alment byggeri, men med mulighed for tilkøb af tillægsydelser.

Spaden kan stikkes i jorden til juni, og projektet hilses velkomment af et flertal i Nyborg Byråd, der glæder sig til, at både nyborgensere og udenbys borgere kan få lov at nyde deres otium på første parket.

Ældreformand glæder sig

- Jeg håber, at vi kommer til at samarbejde med det nye friplejehjem, så vi kan bruge det som buffer, siger ældreudvalgsformand Carsten Kudsk fra De LokalNationale.

Han mener kommunen skal vente og se, hvor mange udenfor Nyborg, der føler sig fristet til at bruge det nye friplejehjem, og om der efterfølgende vil vise sig at være behov for et nyt kommunalt plejehjem.

Carsten Kudsk - glad for det nye friplejehjem.

Ifølge prognoserne vil der fra 2024 kommer et større antal ældre i Nyborg, der kan gøre planerne aktuelle.

Nyborgs politikere har aftalt at analysere behovet for plejehjemspladser i indeværende år, og netop Carsten Kudsk fik ørene i den politiske vridemaskine, da han ved det seneste kommunalvalg forsøgte at presse Venstre til et løfte om nyt plejehjemsbyggeri ved Nyborg Havn mod at støtte Kenneth Muhs som borgmester.

Men hos Socialdemokraterne har man ikke på samme måde hænderne over hovedet.

S siger nej tak

Sonja Marie Jensen, socialdemokratisk gruppeformand og borgmesterkandidat, er ked af privat businesscase

- Vi har Fyns færreste antal plejehjemspladser per indbygger, og det er en falliterklæring, at vi derfor nu er blevet en businesscase for private udefra. Det synes jeg er hammerærgerligt, fordi vi er enormt dygtige til vores plejeopgaver i kommunen. Men Venstre har ikke villet tage hul på diskussionen om ny plejehjemsstruktur, siger Sonja Marie Jensen, gruppeformand for Socialdemokriet i Nyborg Byråd.

Ifølge Venstres medlem af Ældreudvalget og Sundhedsudvalget, Jakob Nilsson, kan kommunen ikke blande sig i byggeriet på Strandhøjen, og han ser frem til, at politikerne nu får kulegravet kommuens behov for nye plejehjemspladser.