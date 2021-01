Nyborg Slot: Borgmester vil have foretræde for kulturudvalget

Nyborgs borgmester, Kenneth Muhs, har tirsdag morgen bedt om foretræde for Folketingets Kulturudvalg.

Borgmesteren vil have landspolitikerne på banen for at redde det planlagte byggeprojektet på Nyborg Slot,

- Vores fokus er at gøre politikerne opmærksomme på, at museumsloven fokuserer på formidling og ikke smag. Man kan diskutere smag, men hele projektet har netop undergået forandringer for at tilgodese, at det passer ind, siger Kenneth Muhs, der er borgmester i Nyborg (V).

Jeg håber, at vi kan få ændret loven, så vi kan få bragt sagen for nævnet igen. Det har kunnet lade sig gøre, at lave projekter, der formidler historier på Tønderhus, Koldinghus og i Vordingborg Kenneth Muhs, borgmester, Nyborg (V)

Vil have ændret loven

Kenneth Muhs tager initiativet til at få foretræde for Folketingets Kulturudvalg, efter et flertal i Miljø- og Fødevareklagenævnet kort før jul gav en række klagere medhold i, at der ikke måtte bygges ovenpå et fortidsminde. Flertallet mente, at det var i strid med reglerne i museumsloven.

Dermed røg hele grundlaget for det 350 millioner kroner dyre byggeprojekt, der skulle nyfortolke og genskabe Nyborg Slot. med afgørelsen kan projektet ikke realiseres.

- Jeg håber, at vi kan få ændret loven, så vi kan få bragt sagen for nævnet igen. Det har kunnet lade sig gøre, at lave projekter, der formidler historier på Tønderhus, Koldinghus og i Vordingborg. Når det ikke kan lade sig gøre i Nyborg, så er der noget i lovgivningen, der skal kigges på, siger Kenneth Muhs,.

Ved foretrædet deltager udover Kenneth Muhs også Nyborgs kommunaldirektør og en museumsdirektør. Den tre mand store deputation får femten minutter til at forelægge deres sag. Kenneth Muhs har en klar dagsorden for, hvad der skal komme ud af foretrædet for Kulturudvalget.

- Vi skal have dem til at kigge på museumsloven og tolkningen af loven. Det er helt uforståeligt, at ti års arbejde risikerer at være spildt. Seks forskellige kulturministre har bakket op om projektet. Formanden for Kulturudvalget er uforstående overfor Miljøklagenævnets afgørelse, og den nuværende kulturminister har bedt om en redegørelse i sagen, forklarer Kenneth Muhs.

Opbakning fra folketinsmedlemmer

Flere fynske folketingspolitikere er også uforstående overfor afgørelsen i Miljø- og Fødevareklagenævnet. De vil gerne have beslutningen omgjort og opforderer netop til, at Nyborg Kommune forklarer sagen for Folketingets Kulturudvalg.

- Det er helt vildt, at Miljø- og Fødevareklagenævnet sagt nej til projektet. Det er et supergodt projekt, som vil være en kæmpe turistmagnet. Så synes jeg, at det er rigtig ærgerligt, at de når så langt og så bliver det hældt ned af brættet med en enkelt stemme. Jeg håber, at borgmesteren i Nyborg og gode folk fra kommunalbestyrelsen vil søge foretræde og rejse sagen overfor udvalget, siger folketingsmedlem Jane Heitmann (V).

Ligesådan lyder det fra folketingsmedlem Jan Johansen fra Socialdemokratiet.

- Det er jo helt tosset, at projektet kan blive hældt ned af brættet, fordi et enkelt medlem af nævnet har den personlige holdning, at man ikke vil være med til projektet. Det dur bare ikke. Det må vi ind og kigge på. Med alt det forarbejde, der er lavet i det her projekt, der er det forkert at man ikke kan komme videre, siger Jan Johansen.