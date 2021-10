Teatermagi på tour: Kongelig kunst i en container på Fyn

Formålet med det hele er rimelig ligetil, hvis man spørger Kirsten Breum.

- Inspiration. Det hedder jo postyrium, og lidt frit oversat betyder det "gang i den". Så vi håber, at de sanser, oplever og får lyst til at lege videre med de muligheder, som de her kunstarter rummer.

Nyborg er andet stop på Postyriums tur. Første stop var Nykøbing, og næste stop er København, inden turen slutter i Skive.

Postyrium er i Nyborg indtil 12. oktober.