Vildere natur: Nyborg skal have en folkefrugtpark

Borgergruppen har været ude at se på flere ubenyttede kommunale arealer, som opfylder det grundlæggende kriterie om ikke at være forurenet jord.

Folkefrugtparken bliver et offentligt tilgængeligt område, indrettet som en park med frugttræer og buske og spiselige urter samt mulighed for kompostering og mulighed for ophold og aktiviteter ved etablering af grill- og bålplads eller eventuelt en bålhytte.

- Visionen for VINK er at skabe en folkefrugtpark, som kan danne rum for fællesskab om naturen som et spisekammer, og som kan vise og formidle den tankegang. Det skal være offentligt tilgængeligt for alle, og borgerdrevet. Ideen rummer både natur og biodiversitetsperspektiv, men også en høj grad af læring og har potentialer for sociale fællesskaber, som det hedder i forvaltningens indstilling til politikerne.

Formanden for udvalget, Søren Svendsen (V), er begejstret for ideen, der passer som fod i hose med kommunens ønske om en mere grøn profil.

Mangel på diversitet

Det har nemlig knebet med at højne biodiversiteten i kommunen, der gang på gang har ligget placeret i den forkerte ende af diverse diversitets-undersøgelser.



Bjarne Christiansen fra VINK glæder sig til at komme i gang.

- Målet er at skabe mere biodiversitet og folkeligt fællesskab om frugtparken. Tanken er, at alle nyborgensere og turister, men måske mest nærliggende boligområdet Sprotoften, Danehofskolen og Ungdomsskolen i området får et dejligt fristed, siger Bjarne Christiansen.