Axelsen får træningsmakker som ny modstander i Odense

Shi Yu Qi trak sig i sidste uge fra en kamp i Thomas Cup i Aarhus, da han kun var ét point fra at tabe sin singlekamp i semifinalen.

På det tidspunkt vidste kineseren, at han ville møde Viktor Axelsen i Odense, men ved at fingere en skade, ville Shi Yu Qi kunne rejse hjem til Kina i stedet for at være potentielt kanonføde for den danske stjerne.

Axelsen kan nu i stedet se frem til at møde 24-årige Loh Kean Yew, som han ifølge TV2 Sport har et indgående kendskab til. Loh Kean Yew, der er født i Malaysia, men stiller op for Singapore, er blandt Viktor Axelsens træningsmakkere i Dubai.

Her flyttede Viktor Axelsen til, efter at han blev olympisk mester i august.