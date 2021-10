Efter brand og konkurs: Ikonisk restaurant fejrer 150 år

Kort tid efter coronakrisen brød ud, gik stedet konkurs, men tilbage i juni 2020, gik medarbejdere sammen og reddede stedet.

- Selvfølgelig var det sådan lidt spænende at gå ind i efter coronakrisen. Men nu har vi hænderne oppe over hovedet, for vi har så styrtende travlt. Men det er jo kun dejligt, siger Katja Jensen.

Tror på fremtiden

Her 150 år, en brand og coronakrise senere har stedet overlevet, og Jess Heilbo tror på fremtiden.

- Vi føler, vi har en forpligtelse til at bringe det videre, som altid har været herude. Vi har bygget et godt hus til at bevare fremtiden, siger han.

Katja Jensen tror på at stedet vil blive bevaret lang tid endnu og tror på 150 år mere.

- Måske har det endda også 300 år mere. Det er jo en perle herude i Bøgeskoven, siger hun.