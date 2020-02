Derfor falder antallet af hjemløse i Odense

Malerierne står stadig på række på spisebordet hjemme hos Søren Phønix Christiansen. Men de skal snart hænges op. Når tiden er til det. Han har ikke travlt. Planen er, at han skal bo her længe endnu.

Den tidligere hjemløse flyttede ind i lejligheden i juli 2019 efter ti år uden et sted at bo, der var hans eget.

- Det er en god lejlighed. En lejlighed, jeg kan betale. Og det var godt at få noget, der var mit for første gang i ti år, siger Søren Phønix Christiansen.

Før det surfede han rundt på sofaer, i sommerhuse og i kollektiver med venner, indtil han endte på et herberg i Odense. Alt for tit kom alkohol til at styre hans liv.

- Jeg har drukket mit – og mere til, siger Søren Phønix Christiansen.

En ny strategi

Herberget han havnede på lå i Odense. Og det var heldigt. For i Odense har man de sidste ti år haft en målrettet strategi for at sørge for tag over hovedet til de hjemløse.

Housing First hedder strategien. Kernen i den er, at den hjemløse ud over nøglen til en billig bolig, også får en støtteperson.

Jan Staunfeldt er pædagog på forsorgshjemmet Store Dannesbo i Odense. Han blev støtteperson for Søren Phønix Christiansen, da han kom til afrusning på forsorgshjemmet sidste sommer.

Strategien Housing First Der skal være billige boliger tilgængelige. Det kræver et tæt samarbejde med boligforeningerne. Der skal være passende og relevant støtte til indflytning og løbende støtte de første ni måneder. Se mere

Jan Staunfeldt har været med siden Odense indførte den nye strategi. Han oplever, at de hjemløse i langt højere grad end tidligere bliver i deres nye bolig, fordi han og andre er der til at støtte de hjemløse, når de pludselig sidder alene i en ny lejlighed.

- Før var det sådan, at vi satte flyttekasserne, og så sagde vi farvel. I dag er det sådan, at vi har spændt et sikkerhedsnet ud under dem. I op til ni måneder hjælper vi dem, når de har brug for det. Vi er der, fortæller Jan Staunfeldt.

- Hvis de vil have hjælp til at tage til fodbold, gør vi det. Eller til at komme hen på et værested. Så gør vi også det de første gange for, at de kan føle sig trygge. Vi er med hele vejen rundt, uddyber han.

For Søren Phønix Christiansen har det været afgørende for, at han stadig er i lejligheden. Efter 14 dage gik det nemlig galt.

- Lige pludselig sad jeg der helt alene. Så kom min ven. Mister Alkohol, fortæller han.

Jan Staunfeldt kom også forbi. Han fik sendt Søren Phønix Christiansen i afrusning.

- Det har været dejligt. Jeg ved, at jeg ikke er alene. Og da jeg kom tilbage til lejligheden anden gang var det noget helt andet. Dér kom jeg hjem, siger Søren Phønix Christiansen.

Andre kigger til Odense

Det kræver ikke alene, at der er støtte undervejs, når en hjemløs kommer i bolig for første gang i måske mange år. Det kræver også, at der er billige boliger til rådighed.

Derfor handler strategien Housing First også om et tæt samarbejde med de almene boligforeninger.

Erling Nielsen, formand for Fyns Almennyttige Boligselskab, FAB, har været med i det samarbejde i flere år.

- Det ligger i vores DNA at være med til at tage et socialt ansvar. Derfor tager vi den her opgave på os. Det har fungeret rigtig godt i Odense. Kommunen vil det, vi vil det og de billige boliger er der. Derfor er det lykkedes så godt.

Udvikling i hjemløshed Ser man på landets fire største byer har Odense laveste andel af hjemløse per 1000 indbygger: København: 2,3 Aarhus: 2,2 Aalborg: 1,2 Odense: 0,6

Det kan de lære af i andre byer. De er i gang, fortæller Erling Nielsen, der også er formand for Fyn-kredsen i den landdækkende organisation for Danmarks Almene Boliger, BL.

Blandt andet er Faaborg-Midtfyn Kommune, der har oplevet en kraftig stigning i antallet af hjemløse, nu ved at lære af Odense-modellen Housing First.

Rådmand vil afskaffe hjemløshed

For Brian Dybro, rådmand for beskæftigelses og socialområdet, er det imidlertid ikke nok, at Odense har nedbragt antallet af hjemløse med 40 procent.

Han vil gerne afskaffe hjemløshed i Odense. Det vil han gøre med et større fokus på, hvad den sidste gruppe af hjemløse, der sandsynligvis kæmper med både misbrug og psykiske problemer, har brug for.

- Derfor har jeg indkaldt til et topmøde, hvor nogle af landets klogeste eksperter på området og vores egne fagfolk skal sætte sig ned og komme med nogle bud på, hvad der skal til, og hvad det er vi mangler for at hjælpe de sidste hjemløse ud i en bolig, siger Brian Dybro (SF).

Hos Stefan Phønix Christiansen har han ikke alene fået en bolig. Han har nu også fået frivilligt arbejde på Café Paraplyen.

- Det er frivilligt arbejde, jeg gør for min egen skyld. For at have noget at fylde tiden ud med. Det handler om at komme op af sofaen, siger han.

