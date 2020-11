Efter skyderi: Visitationszone og skærpet strafzone forlænges i Vollsmose

Fyns Politi meddeler mandag eftermiddag, at den skærpede strafzone og visitationszone, som blev indført 15. november i Vollsmose forlænges.

Den skærpede strafzone og visitationszone blev indført efter et skyderi i området. Lørdag den 14. november om eftermiddag blev der således afgivet flere skud, mens der dagen forinden var opstået et større slagsmål.

Politiet formoder, at skudepisoderne hænger sammen med en konflikt, der fra tid til anden blusser op mellem grupperinger i området.

Dobbelt straf Forlængelsen af den skærpede strafzone betyder, at straffen for visse former for utryghedsskabende kriminalitet begået i strafzonen stiger ind til det dobbelte i forhold til gældende praksis. Kilde : Politiet

Politidirektør Arne Gram har besluttet at forlænge både den skærpede strafzone og visitationszonen i to uger frem til tirsdag den 8. december 2020 klokken 15.00.

Det sker for at forhindre utryghedsskabende adfærd og forebygge kriminelle handlinger i Odensebydelen, Vollsmose, skriver Fyns Politi i en pressemeddelelse.

- Det er vores vurdering, at der stadig kan opstå voldelige konfrontationer mellem grupperinger i Vollsmose. Det viser vores efterforskning og vores efterretninger, og det må og skal vi have sat en stopper for, siger politidirektør Arne Gram.

Han tilføjer, at borgerne skal kunne bo og færdes trygt på alle tider af døgnet i området.

- Vi ved fra tidligere, at brugen af skærpet strafzone og visitationszone lægger pres på de kriminelle. Derfor er det et godt værktøj, som vi ikke tøver med at bruge, siger politidirektør Arne Gram.

Søger vidner til skudepisode

Samtidig søger Fyns Politi vidner, der har oplysninger om skudepisoderne i bydelen.

- Vi har en fornemmelse af, at både i forbindelse med de aktuelle skudepisoder forrige weekend såvel som i forbindelse med drabet (på Abdinur Mohamed Ismail, red.) i sommer, er der viden derude, som vi virkelig har brug for at få.

- Hvis vi vil bandekriminalitet og anden kriminalitet i Vollsmose til livs, er helt afgørende, at vi står sammen og hjælpes ad, siger Arne Gram.

Oplysninger til Fyns Politi kan gives på telefon 114, via tip-funktionen på politi.dk eller ved at kontakte Vollsmoses nærpolitistation.