Eksperter kritiserer K-angreb på Lilleholt: Det er skadelig alderschikane

- Jeg synes, der er tale om, at det er decideret alders-chikane. Han går efter mandens alder, ikke bolden. Og det er lige præcis, hvad vi ikke har brug for, siger Katrine Thielke og fortsætter.

- Ved at skrive om sin politiker-kolleger på den måde, viser Søren Windell os, at han som politiker mener, at det er i orden at kommunikere sådan. Han glemmer måske, at han er rollemodel og at vælgerne ser det som om, at han legitimerer personlige angreb.

Søren Windell, fortryder ikke sit Facebookopslag:



-Jeg var vred i går aftes. Det skal man også have lov at vise. Der er jo også følelser med i det her, siger Søren Windell dagen derpå.