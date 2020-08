Endnu et gymnasium i Odense ramt af coronavirus

I løbet af de seneste uger er folkeskoler og gymnasier på Fyn blevet ramt af tilfælde med coronavirus, og nu er turen kommet til Mulernes Legatskole i det nordøstlige Odense.

Det bekræfter rektor Torben Jakobsen over for TV 2 Fyn.

- Der er ingen symptomer, men eleven er testet positiv, siger han.

Deltog i arrangement lørdag aften

Den smittede elevs gymnasieklasse er blevet orienteret og har onlineundervisning resten af ugen.

Eleven havde været til et arrangement lørdag aften, hvor vedkommende efterfølgende fandt ud af, at der havde været smittede med coronavirus til stede.

Eleven, der går i 1.g, var kortvarigt i skole mandag, men tog hjem og blev testet mandag. Eleven fik svaret natten til tirsdag og gav skolen besked i morges.

I alt 28 elever er sendt hjem. Eleverne kan vende tilbage til gymnasiet, når de kan fremvise to negative test for covid-19.

Flere gymnasier ramt af smitte

Gymnasiet har omkring 900 elever og er et af landets største. Ledelsen på skolen opfordrer elever og lærere til at holde afstande, spritte af, lufte ud og hoste og nyse i albuen.

Tidligere i august har blandt andet Tornbjerg Gymnasium og Tietgen Handelsgymnasium i Odense oplevet tilfælde med elever, der er blevet testet positive for covid-19. Derfor kommer det ikke som den store overraskelse på Mulernes Legatskole.

- Det var vel et spørgsmål om tid, siger Torben Jakobsen.

Det er ikke kun på gymnasier, at der er risiko for, at smitten spreder sig. På Rosengårdskolen i Odense er der også konstateret et tilfælde af coronavirus, så eleverne i denne uge er sendt hjem fra skole.