Enhedslisten: Hvorfor vil borgmesteren ikke opklare mystisk aflysning i Odeon?

Enhedslisten håber fortsat, at der kan skabes politisk flertal for en undersøgelse af den mystiske aflysning af et stort kinesisk show i Odeon næste forår, selv om borgmester Rahbæk Juel (S) fredag forsøgte at lukke sagen.

- Vi har ikke nogen beviser for, at der skulle være kinesisk indblanding. Så tror jeg, at vi skal passe meget på som byråd og som myndighed at læne os ind over en privat virksomhed og deres forretning, sagde borgmesteren til TV 2/Fyn fredag.

Begrundelsen er Enhedslisten ikke tilfreds med.

- Det handler ikke om en hvilken som helst privat virksomhed. Det handler om en virksomhed, som har underskrevet en partnerskabsaftale med kommunen, og som dermed har forpligtet sig til at overholde Odense Kommunes kulturpolitik, kulturelle værdier og visioner for Odeon, oplyser Enhedslisten i en pressemeddelelse.

En søforklaring

Sagen tog sin begyndelse i oktober, hvor et kontraktudkast blev fremsendt af Odeon til den systemkritiske Shen Yun Performing Art.

14. oktober blev der holdt møde mellem parterne, og samme dag modtog Shen Yun en e-mail om, at der var foretaget en reservation til truppens omkring 100 dansere, musikere og teknikere.

Dagen efter meddelte Odeon pludselig, at kontrakten alligevel ikke kunne underskrives, da den store sal i Odeon netop disse dage var booket til en konference for en "stor, lokal aktør". Den lokale aktør har dog over for TV 2/Fyn benægtet, at man har booket salen i Odeon.

Dermed er der opstået mistanke om, at forklaringen om dobbeltbooking blot er en søforklaring, som skal dække over, at Odeon i virkeligheden har aflyst forestillingen, fordi man ikke ønsker at genere de kinesiske myndigheder, kinesiske turister eller kinesiske investorer.

Sagen op i byrådet

Men selv om borgmesteren afviser at undersøge sagen, holder Enhedslisten fast i, at sagen skal diskuteres i byrådet 11. december.

- Sagen har skabt tvivl om, hvorvidt der kan være tale om selvcensur, diskrimination og krænkelse af lighedsprincippet i kommunalt ejede bygninger, skriver Enhedslisten i baggrunden for forslaget, som nu er sendt til Borgmesterforvaltningen.

- I Enhedslisten er vi glad for, at Alternativet og DF støtter forslaget, og at Venstre og Konservative har tilkendegivet, at de også ønsker en belysning af sagen. Det undrer os virkelig, at Radikale og SF er tavse i denne sag.

- Vi kan ikke forestille os, at nogen af byrådets partier kan have en interesse i, at sagen ikke bliver belyst. Den tvivl, der er opstået om diskrimination og selvcensur, skal ikke have lov at blive hængende over en af kommunens kulturelle institutioner, lyder det fra Enhedslisten.