Borgmester afviser at undersøge aflysning af Kina-kritisk optræden i Odeon

Der er ikke brug for, at Odeons ledelse over for byrådet redegør for det forløb, der førte til, at den Kina-kritiske teatertrup Shen Yun fik aflyst den forestilling, den skulle have opført i musikhuset i april 2020.

Det mener borgmester i Odense Kommune Peter Rahbæk Juel (S).

- Nej, det synes jeg ikke. For det første har jeg ikke været i kontakt med nogen kinesere om det, der foregår her. Odeon har også forklaret sig. Og så er der det principielle i det, at Odeon er en privat virksomhed, som har nogle frihedsrettigheder til at drive en virksomhed på, siger han til TV 2/Fyn.

Enhedslisten har ellers meldt ud, at man ønsker at få sagen undersøgt til bunds og vil stille et forslag om netop det i byrådet. En melding, der er blevet støttet af Dansk Folkeparti.

Pludselig aflysning

Sagen tog sin begyndelse i oktober, hvor et kontraktudkast blev fremsendt af Odeon til Shen Yun Performing Art. 14. oktober blev der holdt møde mellem parterne, og samme dag modtog Shen Yun en mail om, at der var reserveret 50 hotelværelser til kunstnerne.

- Vi har ikke nogle beviser for, at der skulle være kinesisk indblanding. . Så tror jeg, vi skal passe meget på som byråd og som myndighed at læne os indover en privat virksomhed og deres forretning uden, at der er bevis for, at der skulle være noget galt. Peter Rahbæk Juel (S), borgmester i Odense Kommune

Dagen efter meddelte Odeon pludselig, at kontrakten alligevel ikke kunne blive til noget, da den store sal i Odeon netop disse dage var booket til en konference for en "stor, lokal aktør". Den lokale aktør har dog over for TV 2/Fyn benægtet, at man har booket salen i Odeon.

Når Shen Yun optræder, er det flere gange sket, at arrangørerne bliver presset af Kina, der ønsker forestillingerne aflyst.

Det er sket i både udlandet, og da Shen Yun optrådte i Aarhus, hvor Musikhuset ifølge Politiken fik et brev fra Den Kinesiske Ambassade. Shen Yun Performing Art blev af ambassaden kaldt for et politisk redskab for den i Kina forbudte Falon Gong-bevægelse.

Forestillingen blev dog gennemført, og i februar i år var Shen Yun tilbage med forestillinger i Musikhuset i Aarhus.

Omstændighederne omkring aflysningen i Odeon er dog ikke nok til, at byrådet skal gå ind i sagen, mener Peter Rahbæk Juel.

- Vi har ikke nogen beviser for, at der skulle være kinesisk indblanding. Så tror jeg, vi skal passe meget på som byråd og som myndighed at læne os ind over en privat virksomhed og deres forretning, uden at der er bevis for, at der skulle være noget galt. Det er jo sådan noget, man ser i kommunistiske etpartistater som for eksempel Kina og Nordkorea.

Den konservative rådmand Søren Windell sagde onsdag til TV 2/Fyn, at han gerne vil have sagen opklaret, men at han afventer ordlyden i Enhedslistens forslag, inden han tager endelig stilling.

Eksperter: Pligt til at undersøge sagen til bunds

Kommunalekspert og forskningschef ved Danmarks Medie- og Journalisthøjskole, Roger Buch, sagde torsdag til TV 2/Fyn, at kommunen er i sin gode ret til stille opklarende spørgsmål om forløbet og kalder det "nærmest en pligt". En vurdering Frederik Waage, der er lektor og forskningsleder ved Juridisk Institut på SDU, er enig i.

- Jeg er enig i at Odense Kommune som ejer af Odeon og som offentlig myndighed vil have en pligt til at undersøge sagen til bunds. Det følger af det forvaltningsretlige undersøgelsesprincip, da der har været beskyldninger om, at Odeon har handlet usagligt, diskriminerende eller i strid med et lighedsprincip i sin forvaltning af adgangen til offentlig ejendom.

Det er Odense Kommune, som ejer kongres- og kulturhuset Odeon, men kommunen har indgået en operatøraftale med H. C. Andersen Kongres Center A/S, som er ejet af Belling Holding ApS.

Da det er et privat selskab, der har ansvar for driften af Odeon, er der grænser for, hvad kommunen kan forlange af dokumentation, vurderer Frederik Waage.

- Medmindre der er særlige vilkår i kontrakten mellem kommunen og selskabet, har kommunen ikke umiddelbart adgang til det private driftsselskabs korrespondance med andre private, heller ikke nødvendigvis kontrakter, siger han.

- Men Odense Kommune vil kunne kræve at de, der forpagter Odeon, giver dem tilstrækkelig dokumentation for, at de ikke har handlet i strid med lighedsprincippet.

Ifølge Frederik Waage er det vanskeligt at sige, præcis hvor meget man kan kræve af en privat forpagter, når det kommer til at overholde de forvaltningsretlige regler, som kommunen er bundet af.

- Men lighedsprincippet og den lige adgang til kommunens ejendom vil i dette tilfælde være så tungtvejende, at kommunen ikke vil kunne sidde en mulig overtrædelse af disse principper overhørigt. Kommunen vil derfor være forpligtet til at undersøge sagen og gribe ind over for en eventuel ulovlig praksis, selvom kommunen næppe selv i den konkrete sag vil kunne gøres ansvarlig.

Borgmester: - Det er spekulativt

Selvom to eksperter peger på, at kommunen gerne må stille spørgsmål til sagens forløb, så mener borgmesteren ikke, at der er grundlag for, at byrådet går ind i sagen.

- Der er ikke noget bevis for, at Kina skulle have involveret sig negativt i forhold til Odeon. Hvad (grundlag red.) skal vi så gøre det på? Det er jo spekulativt, siger han til TV 2/Fyn.

Han mener, at det ville være en intimidering af det private selskab, der forpagter Odeon.

- Jeg tror bare, at vi som demokratisk forsamling og som myndighed, der repræsenterer en magt, skal passe meget på med at læne os ind og intimidere private virksomheder på et spekulativt grundlag. Det er det, der sker her. Der er ikke en rygende pistol. Der er ikke noget bevis, og derfor tror jeg, det er vigtigt, at vi kender vores plads på siden af at forsvare de demokratiske rettigheder i den her sag.